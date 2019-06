Brant og tisset på det norske flagget: Nå er kvinnen (46) dømt til fengsel Brant flagg: Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: NTB scanpix) annonse

Kvinnen som på åpen gate i Arendal satte fyr på det norske flagget - og så tisset på det, er dømt til fengsel i ett år og fire måneder. 06.06.2019 kl 13:32 (Oppdatert 13:40)

Arne Ingmar Eggen

Kvinnen ble ikke dømt for selve flaggbrenningen.

Den loven ble opphevet i 2008 etter at Otto Jespersen hadde satt i gang debatten om hvor langt ytringsfriheten strekker seg i det norske samfunnet.

Men hun kunne dømmes for å ha «forstyrret den alminnelige fred og orden», som straffeloven uttrykker det.

Anerkjente ikke Norge

Ifølge politifolkene som arresterte henne skal kvinnen - som selv er etnisk norsk - gitt uttrykk for at hun ikke anerkjente den norske staten.

Flere land har fortsatt lover som skal forhindre flaggbrenning.

Men da Donald Trump ville bli president i USA, gikk han inn for at det igjen skulle bli forbudt med flaggbrenning. Dette til tross for at landets Høyesterett allerede i 1989 bestemte at flaggbrenning var en ytring som var beskyttet av den amerikanske grunnloven.

Blind vold

Men den 46 år gamle kvinnen ble i Aust-Agder tingrett dømt for mye, mye mer enn bare den sjenerende flaggbrenningen og urineringen rett utenfor restauranten Ting Hai i Arendal sentrum.

Langt meg alvorlig er det at hun flere ganger har gått løs på helt uskyldige mennesker på åpen gate i Arendal sentrum.

Ved en anledning tok hun seg inn i en menighet der det nettopp var blitt arrangert bryllup. Uten forvarsel gikk hun løs på bruden som holdt på å rydde etter bryllupsfesten.

Ingen av ofrene for den blinde volden ble alvorlig skadd, men samtlige beskriver likevel det som skjedde som svært ubehagelig.

Ikke psykotisk

Hun er også dømt for nasking fra flere butikker i Arendal sentrum og rasistiske utsagn til flere mennesker med en annen etnisk bakgrunn.

Sakkyndige har vurdert om hun var psykotisk på gjerningsøyeblikkene, men kommet frem til at det har dreid seg om selvforkynt rus.

Dommen ble satt til fengsel i ett år og fire måneder. Innen to uker må kvinnen ha bestemt seg for om hun vil anke dommen i Aust-Agder tingrett.