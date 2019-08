Brannfare: – Må ikke brukes TILBAKEKALT: Flexit har tilbakekalt den eldre versjonen av baderomsviften Silent Eco grunnet brannfare. Til høyre administrerende direktør Knut Skogstad. (Foto: ) Tilbakekalt baderomsvifte Modell: Silent Eco

Produsent: Flexit

Produksjonsår: Fra 2012 til september 2017

Fortsatt er det mange baderomsvifter av denne typen som ikke er levert tilbake, advarer produsenten. 14.08.2019 kl 12:27

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Bakgrunnen til at baderomsviften Silent Eco i fjor ble kalt tilbake, var tilfeller av branntilløp.

Nå advarer produsenten Flexit på ny:

«Selv om det har vært branntilløp i ganske få vifter og eksperter ikke har kunnet avdekke systematiske feil, er det ingen grunn til å ta noen sjanser.»

Og det er fortsatt mange vifter som ikke er levert tilbake.

Administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad, går derfor ut med en henstilling:

– Viften må ikke brukes. Sjekk derfor hva slags vifte du har på badet ved første anledning. Viser det seg at du har en slik vifte, må du slå av strømbryter til viften eller badet og få viften fjernet av elektriker snarest, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad.

Han henviser til nettsiden flexit.no for bilder av viften og mer informasjon:

Og om den aktuelle viften er i bruk? Da er beskjeden klar:

– Skru av bryteren med en gang, og få en elektriker til å demontere viften. Vi erstatter den med en ny! Kan du vise til kvittering ved installasjon av viften, vil også demonteringen bli refundert, sier Skogstad i pressemeldingen.

Flexit og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «ønsker å informere så mange nordmenn som overhodet mulig om risikoen med baderomsviften», heter det videre.

DSB-avdelingsleder Anne Rygh Pedersen sier seg fornøyd med at et større antall vifter er levert inn. Hun roser også Flexit for å ha tatt affære.

– Det er fortsatt en del vifter der ute, så det er viktig at alle tar ansvar og faktisk sjekker om det finnes flere som burde leveres inn, sier Pedersen.