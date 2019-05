Bli med på sjefens første tur på nesten helt ferdig E18

2. juli i år åpner den 4-felts E18-motorveien på 22 km mellom Tvedestrand og Arendal – over tre måneder før opprinnelig planlagt åpningsdato som var 15. okt. Allerede 2. desember åpnes enda en strekning: 16 km Rugtvedt-Dørdal.

Byggherre er Nye Veier AS, og Tvedestrand-Arendal er det første i Nye Veiers portefølje som ferdigstilles. I alt er porteføljen til Nye Veier nå etter at de har fått ansvar for tre nye strekninger, er utvidet fra de opprinnelige 530 km til 700 ny motorvei.

Kalles «Norges råeste veianlegg», og har norgesrekord i sprengning og masseforflytning i et veiprosjekt, i alt 8 millioner kubikkmeter (13 mill. m³ ferdig utsprengt masse).

En milliard i underentrepriser

AF Gruppen har delt ut en rekke underentrepriser – i alt for nærmere en milliard kroner. Aller størst er NCC Industrys levering av 300.000 tonn asfalt. 23 km pluss 14 km tilførselsveier betyr godt over en halv million kubikkmeter som skal asfalteres.

De øvrige, som alle ligger rundt 100 mill-klassen, har gått til: er Kruse Smith AS (bruer/betong), Otera (elektro), Nordconsult (prosjektering/konsulenttjenester), NCC (asfalt) og Heldal Entreprenør (tilførselsveien Longum-Krøgenes) og Ribe Betong AS, som skal levere nærmere 70.000 kubikkmeter ferdigbetong til nye E18 Tvedestrand-Arendal. Denne kontrakten er verd 80–100 millioner.

SPARER EN HALV MILLIARD?

Nye Veier AS har anslått at de 3,2 milliarder kronene AF Gruppens anbud lyder på, innebærer at det totalt spares ca en halv milliard kroner ifht til de opprinnelige kalkylene.

Totalt var motorveien beregnet å koste 5,6 mrd. Nøyaktig hvor mye må man avvente prosjektregnskapet for å kunne fastslå, presiserer prosjektdirektør Ramlo i Nye Veier.

