Bjerke går av: Hun blir DNBs nye konsernsjef

Gift med direktør i Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet og tidligere varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn (A). De har to døtre.

Direktør i Aker Sement AS 1995–1996, administrerende direktør i Scancem International AS 1997–2000, konserndirektør i Hafslund ASA 2000–2006.

Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har en Master of Public Administration fra Harvard University.

Konsernsjef i DNB siden 2007. Varslet torsdag at han går av som konsernsjef 1. september 2019.

