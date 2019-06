Bilfører fanget i UP-fella annonse

Det gikk alt for fort på E18 for bilføreren fredag kveld. 14.06.2019 kl 20:15 (Oppdatert 20:15)

Etter at UP lå på hjul og målte bilføreren til 145 km/t i 100-sonen like ved Grimstad, røk lappen.

Hendelsen ble meldt av politiet på twitter like over klokken 20.00 fredag.