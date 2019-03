Bileier lot sidemannen ta rattet. Det straffet seg da de møtte UP annonse

UP sjekket 60 bilister på E18 ved Tvedestrand rundt midnatt. To personer anmeldes. 21.03.2019 kl 07:25 (Oppdatert 07:41)

Utrykningspolitiet meldte inn resultatene av trafikkontrollen klokken 0.05.

Av 60 bilister slapp 59 reaksjoner.

Én bilfører anmeldes for å kjøre uten gyldig førerkort. Og bileier – som var passasjer – anmeldes for å ha latt en person uten førerkort kjøre bilen, opplyser operasjonsleder via Twitter.

