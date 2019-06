Bil kjørte av veien i Åmli annonse

Ingen kom til skade da en bil havnet i grøfta onsdag morgen. 26.06.2019 kl 08:38

Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 06.35.

To timer senere meldte politiet at patrulje var på stedet etter at en bil hadde kjørt av riksvei 41 i Åmli.

Ingen skal ha kommet til skade i utforkjøringen. Politiet var i halv ni-tiden i kontakt med fører av bilen.