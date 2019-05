Beklaget omtale av varslere og politikere - se video

Dette skrev advokat Geir S. Winters i KS-advokatene i epost til ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) 24 februar 2018:

Hei!

Jeg har nå gått gjennom avisartiklene/innleggene jeg har mottatt kopi av de siste dagene. Ditt leserinnlegg rydder opp i en del. Senest i et leserinnlegg fra revisor/siviløkonom Dyvik er det forsøkt skapt et bilde basert på en del faktafeil og lettvint retorikk. Det spilles igjen bl.a. på hvor vondt det har vært for RH å varsle om kritikkverdige forhold, noe RH selv har fremhevet, enda han i følge timelistene ikke har fått bistand fra adv. Eriksen mht. varslingen i innkjøpssaken. (Ut fra innholdet i Dyviks innlegg, er det sannsynligvis at han samarbeider med adv. Eriksen/RH.) Bruken av opplysninger om varslingen i innkjøpssaken er direkte forledende mht. hva Holviks advokatutgifter egentlig gjelder. Når situasjonen er slik, har jeg forsøkt å gi noen innspill, som du forhåpentligvis kan ha nytte av. Noen gjentakelser blir det nok, blant annet for å få en sammenheng i det jeg skriver.

I de fire første punktoverskriftene nedenfor her angir jeg det som etter min oppfatning er hovedpunkter i saken. I punkt 5 gir jeg noen kommentarer til enkelte utsagn i avisartikler/innlegg i GAT.



1. Holviks advokatutgifter gjelder ikke hans varsling i innkjøpssaken

Du påpekte i ditt innlegg at RH varslet i innkjøpssaken ca. 1 år før han pådro seg advokatutgifter. RH pådro seg heller ikke advokatutgifter frem til han fremstod offentlig som varsler i brev av 12.2.17 til kommunestyret, som RH anså som varsel nummer to. Selv om kommunestyret ikke oppfattet RHs brev av 12.2.17 som et nytt varsel, er faktum like fullt at RH ikke har pådratt seg advokatutgifter verken mht. varsel 1 (april 16) eller det RH angir som varsel 2 (februar 17). Dersom advokatutgiftene faktisk hadde dreid seg om bistand i tilknytning til en varsling, hadde vurderingen av hvorvidt kommunen burde dekke utgiftene ha vært annen etter min oppfatning, i det varslingen var berettiget. Så lenge advokatutgiftene ikke gjelder varslingen i innkjøpssaken, er det hva advokatutgiftene faktisk gjelder, som kommunen må vurdere saken ut fra.



2. Advokatutgiftene Holvik har pådratt seg gjelder i hovedsak beskyldninger om at rådmann Solheim m.fl. har utsatt RH for gjengjeldelse

Pengebeløpet Tønnessen m.fl. mener RH betingelsesløst skal få gjelder kun advokatutgifter mht. erstatningskravet. Et krav kommunestyret ikke har godtatt. Kravet bygger uholdbare/udokumenterte beskyldninger mot rådmann Solheim m.fl. Som du riktig skriver, Holvik har intet krav på å få dekket sine private advokatutgifter i en sak kommunestyret har konkludert med at han ikke har noe krav. Når kommunen var villig til å dekke nesten en halvpart av Holviks advokatutgifter, har dette en side til alle de som Holvik i forbindelse med sitt erstatningskrav - uten tilstrekkelige bevis - rettet til dels alvorlige beskyldninger mot. (Det kan også på et moralsk grunnlag diskuteres om kommunen skal betale for alle de udokumenterte/lite dokumenterte beskyldningene om klanderverdig opptreden, som adv. Eriksen fremsatte mot relativt mange mennesker for å begrunne erstatningskravet.) I denne sammenhengen er RH angriper, og utsetter andre for belastende påstander. Det er alvorlig å beskylde rådmann Solheim for å drive med systematisk gjengjeldelse. Hensett til kommunestyrets konklusjon – om at RH ikke har blitt utsatt for gjengjeldelse – er det ingen saklig grunn for å dekke RHs advokatutgifter uten noen motytelse. Den eneste aktuelle «motytelsen» er at RH godtar betingelsen i tilbudet setterådmannen fremsatte, slik at det blir ro i denne saken.



3. Holviks fremgangsmåte etter å ha mottatt setterådmannens tilbud

Når kommunestyret ga setterådmannen fullmakt til å tilby «et beløp setterådmannen anser passende», gir ikke ordlyden RH noen forventning om å få dekket alle sine advokatutgifter. Hvordan har Holviks fremgangsmåte vært i lys av den «forsoning» som Tønnessen synes å være opptatt av? Holvik sender sitt svar til formannskapet i stedet for å svare saklig på en e-post/brev fra meg som saksbehandler for setterådmannen. I stedet for et normalt svar, får jeg kopi av Holviks svar til formannskapet med kopi til 3 ulike «mediehus»/aviser, fordi Holvik uttrykker mistillit til meg. Holviks manglende tillit er ikke begrunnet nærmere i konkrete forhold. Her opererer han på linje med Tønnessen. (For disse to er det tydeligvis svertende karakteristikker og påstander uten bevis, formidlet gjennom media, som gjelder, når de ikke får det som de vil.)

RH har ved sin fremgangsmåten ikke vist noen konstruktiv forhandlingsvilje etter det jeg kan se.



4. Betingelsen for å dekke private advokatutgifter

Jeg er ikke kjent med det faktum som har ledet til dekningen av advokatutgifter mht. økonomisjefen/rådmannen, herunder om det har vært reelt behov for å sette en betingelse for å dekke økonomisjefen/rådmannens advokatutgifter. Dersom økonomisjefen ikke hadde fremmet erstatningskrav mot kommunen, blir situasjonen annerledes enn i RH sitt tilfelle. Jeg har over mange år bistått både private og kommunale arbeidsgivere. Jeg har hittil aldri sett at en arbeidsgiver, har dekket advokatutgifter for en ansatt som motpart, samtidig som den ansatte forbeholder seg retten til stå fritt til å kunne fortsette å forfølge det samme omtvistede kravet i en videre rettssak. Betingelsen som setterådmannen stilte er en standard betingelse for slike saker. Dersom kommunen har inngått en avtale tidligere med økonomisjefen/rådmannen, som i mindre grad sikrer kommunens interesser, er det etter mitt syn ikke holdbart at kommunen skal inngå en slik avtale på nytt. I alle fall ikke når RH opptrer på en måte som tyder på at han ikke er interessert i å få satt punktum iden saken som kommunestyret tok stilling til 11.12.17. Jeg viser for øvrig til omtalen av betingelsen i saksfremlegget.



5. Enkelte kommentarer til enkelte avisartikler/innlegg i GAT 6.2.18 til 23.2.18

GAT 6.2.18, s. 6, Karlsen. Journalisten siterer RH ukritisk «Winters bruker i siste brev tre sider på å forklare at tilbudet fra kommunen har økt fra 50 til 70 tusen…» Kanskje en detalj, men det som blir forsøkt forklart over tre sider er noe annet, blant annet behovet for en betingelse, imøtegåelser av RH sin påstander mv.

GAT 17.2.18 s.12, Karlsen. Når det gjelder Tønnessens verbale angrep mot meg i et offentlig rom uten at jeg var til stede, har du i ditt leserinnlegg tatt tak i dette på en adekvat måte. Hans forsøk på sverting er vel primært knyttet til at han ikke liker det som står i saksfremlegget/mine e-poster. Det slår det meg hvor taus og ukritisk Tønnessen er mht. alle beskyldningene RH har fremsatt mot ansatte og andre politikere, dvs. RH sin fremgangsmåte i «erstatningssaken», som advokatutgiftene faktisk gjelder.

GAT 23.2.18 , fra nettet, publisert kl 06:15, leserinnlegg fra Grimdalen/Ness. Vanskelig å si om deres sammenligning mht. kommunens dekning av økonomisjefens/rådmannens advokatutgifter kan ha noe for seg. Slike sammenligninger kan lett blir for lettvinte, særlig dersom den/de som sammenligner ikke kjenner eventuelle ulikheter i sakene. Dersom verken økonomisjefen eller rådmannen har varslet et erstatningskrav mot kommunen, er i alle fall ikke sakene parallelle med RH sin sak. Setterådmannen/undertegnede har ikke håndtert sakene ad spørsmål om dekningen av økonomisjefens/rådmannens advokatutgifter. Det er ikke uvanlig at ulike personer kan håndtere mer uvanlige saker noe ulikt. Det handler blant annet om at kompetansen kan være forskjellig, og de aktuelle problemstillingene kan også være forskjellig. I alle fall kan ikke setterådmannen/jeg anbefale noe annet enn det som vi kan innestå for.

Det første tilbudet til RH baserte seg på det nivået som har blitt fulgt i en i utgangspunktet sammenlignbar sak. Betingelsen som ble stilt var som nevnt en standardbetingelse, som jeg har anvendt i alle avtaler hvor det har vært aktuelt å inngå en minnelig avtale om at en arbeidsgiver dekker en arbeidstakers advokatutgifter, dvs. når partene er enig om å bilegge tvisten.

Grimdalen/Ness hevder også : «For det tredje – og verste… Skal kommunen bruke økonomiske muskler for å hindre at en varsler som føler seg utsatt for gjengjeldelse av ledelsen, skal ha økonomi til å forfølge krav i retten?»

Kommunen bruker etter min oppfatning ikke «økonomiske muskler» ved å la være å utbetale kr 70 000,- som RH ikke har noen som helst rett på å få. Her snus realitetene på hodet. Når kommunestyret er uenig i at RH har krav på erstatning, vil det være direkte i strid med både kommunestyrets standpunkt 11.12.17 og praksis i alle andre lignende saker jeg har hørt om – hvor en kommune og en privat part er uenig – om kommunen betingelsesløst bidro til å finansiere et søksmål fra den private part mot kommunen. Når kommunen ikke er pliktig til å dekke en motparts utgifter, er det etter mitt syn klart at kommunen ut fra saklighetshensyn/likebehandlingshensyn må kreve en rimelig motytelse, her en saklig betingelse, som kan begrunne en utbetaling.

GAT 23.2.18 kl 1300, Dyvik, om at varslermekanismen i Grimstad er i fare. Så lenge

advokatutgiftene ikke gjelder bistand til varsling, fremstår revisor/siviløkonom Dyviks

bekymring som ubegrunnet. Det inneholder blant annet en uholdbar påstand om at

Holvik ikke er gitt full mulighet til kontradiksjon. Dybvik spiller på usaklige

argumenter som at Eriksen har tatt doktorgrad osv., samtidig som han gjør saken til

noe annet enn det den faktisk er. RH har ikke påvist noe økonomisk tap på å ha

varslet i helsekjøpssaken. Advokatutgiftene gjelder noe helt annet.

---

Du får ha lykke til med kommunestyremøtet på mandag.



Med vennlig hilsen

Geir S. Winters

Advokat/Attorney at Law