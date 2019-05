Båtfører skapte bølger i Tromøysund: Far og barn havnet i vannet annonse

Politiets operasjonsleder ber båtførere vise hensyn til andre. 10.05.2019 kl 16:00 (Oppdatert 16:08)

Klokken 15.19 fredag fikk politiet meldingen om båten som hadde kjørt gjennom Tromøysund:

– Ved Åmdalsøyra befant det seg en far og et lite barn i en båt ved brygga. Denne båten veltet, som følge av bølgene, og begge to havnet i sjøen, melder operasjonsleder på Twitter.

Og legger til:

– Det er ikke noe per nå som tyder på at dette var med vilje.

– Ta hensyn

Politiets operasjonsleder ber imidlertid båtførere vise hensyn til andre.

Det er intet i twitterposten som indikerer at faren eller barnet har kommet til skade.

Politiet har til nå ikke besvart Agderpostens henvendelser om saken.

