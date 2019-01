Barnepleier truet med å drepe barnet til politimann - fikk jobben tilbake FÅR JOBBEN TILBAKE: Sørlandet sykehus hadde ikke loven på sin side da en ansatt ved fødeavdelingen fikk sparken etter at hun skal ha truet med å drepe barnet til en politimann hvis kona valgte å føde på sykehuset. (Foto: NTB scanpix) annonse Sørlandet sykehus hadde ikke loven på sin side da en ansatt ved fødeavdelingen fikk sparken etter at hun skal ha truet med å drepe barnet til en politimann hvis kona valgte å føde på sykehuset. 15.01.2019 kl 15:00 (Oppdatert 15:04)

Arne Ingmar Eggen

Tlf: 916 45 145

7. november 2018 i fjor valgte Helsetilsynet å gi kvinnen en advarsel for brudd på helsepersonelloven etter ha utvist en atferd «som i vesentlig grad var egnet til å svekke tilliten til yrkesgruppen».

Bakgrunnen var et forhold som skjedde i Lillesand 22. oktober 2017 der hun ble dømt for å ha truet med å drepe barnet til en politimann hvis kona hans valgte å føde på Sørlandet sykehus.

Fyllevrøvl

At det er grunnlag for å reise skarp kritikk mot fyllevrøvlet som kvinnen liret av seg, etter at politiet den aktuelle kvelden måtte pågripe henne for overstadig beruselse, er det ikke tvil om.

Men da ledelsen ved Sørlandet sykehus valgte å sparke henne - etter at hun i tingretten ble dømt til 21 dager ubetinget fengsel, var det ikke grunnlag for dette.

Det konkluderer Arbeidsretten etter at kvinnen gikk til sivilt søksmål mot Sørlandet sykehus for å få jobben som barnepleier tilbake.

Sykehuset må betale

Hvis kvinnens tilstedeværelse på føde- og barselavdelingen innebar en risiko for pasientsikkerheten, fant flertallet «det underlig at arbeidsgiver ikke på et tidlig tidspunkt i prosessen foretok for eksempel en midlertidig omplassering av N.N med grunnlag i styringsretten», heter det i dommen fra Arbeidsretten.

Når arbeidsgiver ikke gjorde dette, konkludere arbeidsretten med at det kvinnen hadde gjort seg skyldig i ikke var så alvorlig som sykehuset nå hevder.

I tillegg til at sykehuset må gi henne jobben som barnearbeider tilbake, er hun også tilkjent advokatutgiftene hun har hatt på drøye 200.000 kroner.

Engangstilfelle

Ifølge dommen dreier det seg om et engangstilfelle i sterk beruselse som ikke går inn i noe mønster.

Dommen ble avsagt med dissens. Ifølge mindretallet hadde sykehuset rettslig grunnlag for å gi kvinnen sparken.

Reaksjonen med å svare med å gi kvinnen sparken fra en jobb hun elsker og «føler seg hjemme I», som hun selv beskriver det, var derfor alt for strengt.

Innen fire uker må sykehuset ha bestemt seg for om de vil anke arbeidsrettsdommen fra Kristiansand tingrett.