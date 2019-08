Artisten Anne Grete Preus er død – PRAKTFULL ARTIST: Musikeren og sangeren Anne Grete Preus, her fra Molde Jazzfestival i 2008. I bakgrunnen Kristin Skaare på piano. (Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix) annonse

Artisten Anne Grete Preus er død, 62 år gammel. Hun døde natt til søndag etter en tids sykdom. 25.08.2019 kl 19:11 (Oppdatert 19:31)

NTB

Det sier hennes manager og venn Rune Lem til NRK.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

«Millimeter» ble en av hennes mest kjente albumer. Det ble gitt ut i 1994. Samme år ble hun tildelt tre Spellemannspriser, for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit. En av hennes mest kjente låter er «Månens elev» fra nettopp dette albumet.

I 2013 ble artisten tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen, og hun ble også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.

Mona Olsen har vært prosjekt- og presseansvarlig for Preus de siste 13 årene. Hun sier at Preus vil bli dypt savnet.

– Det er mange av oss som har jobbet med henne lenge. Hun var et ekstremt varmt og inkluderende menneske, sier Olsen til NTB.

Preus er en av de første artistene plateselskapet Warner signerte da hun fikk platekontrakt for rundt 30 år siden. Kollegaen gjennom mange år sier hun lenge har visst at Preus har vært syk, men at hun hadde håpet at utfallet av sykdommen skulle bli et annet.

– Hun er en artist som har betydd mye for mange, også de som ikke kjente henne. Hun hadde et stort engasjement også utenfor musikken. Jeg tror det er mange som har det tungt i dag, sier Olsen.

I 2007 fikk Preus nyresvulst. Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.