Arendals-elever gikk til topps for å danse FORNØYDE ELEVER: Birkenlund-elevene på topp i Telemark. (Foto: Privat) annonse

Om de sjuendeklassingene fra Birkenlund skole danset seg til topps, så danset de i alle fall på toppen – 1121 meter over havet i Telemark. 06.09.2019 kl 13:40

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

– Vi filmet BlimE-dansen 1.121 meter over havet, forteller Cathrine Hortemo, aldri så lite fornøyd.

Hun er blant kontaktlærerne for sjuendeklassingene fra Arendal. De tok alle utfordringen og gikk opp på Skrubbelinuten under leirskoleoppholdet i Bø i Telelemark – for å danse.

Klippet over finner du også på NRKs egne sider, der du i tillegg kan søke opp andre skoler.

Om du ikke er blant de innvidde, så er BlimE NRK Supers vennskapskampanje. Hvert år lager kanelen en BLimE-låt med tilhørende i sans. I fjor danset 400.000 barn til Freddy Kalas. I år er Stina Talling som fremfører BlimE-låten, som i år heter «Mer enn god nok».

– Vi håper at når barna øver på å danse sammen, vil det skape felles minner og glede, noe som gjør at samholdet i barnehagen, på trinnet og skolen generelt kan bli bedre», uttaler Ida Hartmann, prosjektleder for BlimE, til NRK.