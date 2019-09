Arendal: Disse kan ryke ut av bystyret KAN RYKE UT: Ole Glenn Tvermyr (Foto: Vidar Fløde) KRF: Varaordfører og listetopp Terje Eikin hadde forlatt lokalet på+ vei til Kristiansand og verv for fylkes-forhandlingsleder. Foran til høyre Ole Glenn Tvermyr – KrF-er nr. 3 i bystyret i dag. – Vi lever farlig! konstaterte han etter at de første tallene bare gir KrF 2 mot 3 i dag. Bak blant andre. Ingebjørn B Torp og forhandlingsleder lokalt, Tormod Vågsnes. (Foto: Vidar Fløde) VENSTRE: – Natta er lang! sa hun. Og også en mer nøktern Koren Pedersen hadde håp. (Foto: Vidar Fløde) annonse

Mens Hovelista og andre jubler, er stemningen labrere både hos KrF og Venstre: Begge kan miste folk i Arendal bystyre. 09.09.2019 kl 22:19 (Oppdatert 22:19)

Vidar Fløde

– Vi lever farlig! konstaterte Ole Glenn Tvermyr da Agderposten stakk innom Kristelig Folkepartis valgvake i Arendal litt over klokken 21 etter at de første tallene var offentliggjort.

Med litt over 10 prosent av stemmene lå det an til 2 mandater i Arendal bystyre for KrF – altså ett ned fra i dag hvor partiet har tre – og varaordføreren i Terje Eikin.

Heller ikke på Venstres valgvake i Torvgata sto jubelen i taket.

Forhåndsstemmene tyder på at partiet står i fare for å bli halvert i bystyret – fra dagens to til bare en i det nye.

– Natten er lang! proklamerte Anne Cathrine Høyesen Hall – som er partiets 2-er i bystyret i dag. Og insisterer på å vøre optimist.

Listetopp Pål Koren Pedersen er mer nøktern, men insiterer på å klamre seg til håpet så lenge det lever.

– Det er ikke moro å bli den eneste representanten for partiet i bystyret, om det blir slik. En god trøst vil det imidlertid uansett være at vi har en god flokk av trofaste lokale stør

