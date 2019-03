Åpnet ny motebutikk i går: - Det ble en stor suksess Har troa: – Vi har kjempetroa på at dette skal bli bra, sier butikksjef Ingvild Øen. (Foto: Elisabeth Grosvold) 3.000 varer: Når Haust Collection åpner dørene torsdag morgen er det med rundt 3.000 varer i hyllene. - Vi har både klær, sko, vesker og tilbehør. Det er til og med spa-produkter, sier butikksjefen. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

Haust Collection åpnet dørene i Grimstad torsdag. 29.03.2019 kl 13:53 (Oppdatert 14:35)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

– Nå er jeg veldig fornøyd. Det har jo vært kjempemange innom her allerede, og åpningen har blitt en stor suksess. Da kan vi være godt fornøyde. Jeg har også en god magefølelse på at denne butikken skal slå til, sa Kristoffer Haust til Grimstad Adressetidende.

Han er daglig leder i Norway Fashion Group AS, som står bak det norske motemerket Haust.

Satser i Grimstad

Som Agderposten skrev onsdag satser han og kona Janne haust på en ny butikk i Grimstad. Den 13. butikken i Norge.

– Vi har kjempetroa på at dette skal bli bra. Beliggenheten her – rett ved torvet – er rett og slett helt perfekt. Det myldrer av folk her på sommeren og lokalene er blitt helt nydelige, sa butikksjef Ingvild Øen til Agderposten onsdag.

- Blir helt ydmyk

Klokken 12.00 torsdag åpnet dørene til den nye butikken med både kake, brus og rød løper.

- Det gikk altså over all forventning. Det raste inn mennesker her fra start til slutt. Vi var mange på jobb, men vi løp rundt hele dagen. De tre første timene var butikken stappfull. Resten av dagen var det en jevn strøm av mennesker helt frem til stengetid klokken 19, sier Øen.

Også de andre butikkdriverne i gågata i Grimstad var innom. Flere hadde med blomster.

- Det er så man blir helt ydmyk av tilbakemeldingen. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, sier hun til Agderposten.