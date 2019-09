Ap og KrF straffes hardt i Birkenes Kraftig tilbake: Ordfører Anders Christiansen (Ap) og ordførerkandidat Geir Colbjørnsen (KrF) smilte tappert for fotografen, men var svært misfornøyde med valgdagsmålingen. (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse

Ap og KrF ligger an til å tape to mandater hver. – For dårlig, sier ordfører Anders Christiansen. 09.09.2019 kl 22:14 (Oppdatert 09.09.2019 kl 22:49)

Ordfører Anders Christiansen (Ap) sier mye tyder på at han må gi fra seg ordførervervet om valgresultatet blir like dårlig som valgdagsmålingen. Når forhåndsstemmene er opptalt går Ap tilbake 8,5 prosentpoeng til 16,1 prosent.



– Det er for dårlig. Det ser ikke lyst ut med tanke på å få fortsette. Jeg har hatt fire fine år, men det er fortsatt tidlig. Forhandlingene blir spennende, sier Christiansen.



Geir Colbjørnsen, ordførerkandidat for KrF, er også misfornøyd.



– Samtidig åpnes det veldig opp. Det er vanskelig å forutsi mulige konstellasjoner, for marginene er små, sier han.



KrF får 14 prosent av forhåndsstemmene, noe som vil gi en tilbakegang på 8,6 prosentpoeng.