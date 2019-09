Ap frir til KrF: Det kan gå mot maktskifte i Lillesand

Høyre er det største partiet, men mister to mandater. Senterpartiet og SV går begge frem med én mandat hver. Dermed er døren åpen for et maktskifte i Lillesand. Om KrF slår seg sammen med Arbeiderpartiet, Sp, SV, Venstre og MDG, vil partiene ha til sammen 15 mandater og flertall i bystyret.

Cecilie Knibe Kroglund (Ap) frir derfor til KrF.

– Nå må KrF gjøre alvor av det de har gått til valg på, nemlig integrering, miljø og klima. Høyre har gått til valg på å holde samme kurs, mens Arbeiderpartiet ønsker en ny kurs og kan tilby KrF den rette politiske plattformen. Vi har mye vi kan tilby både Venstre, MDG, Sp, SV og KrF, sier Cecilie Knibe Kroglund, som ser frem til reelle forhandlinger.

– Vi går ikke hjem som vi pleier. Vi har aldri vært i denne posisjonen før, der vi kan forhandle. Jeg kjenner Høyre og vet at de er råe på forhandlinger, så dette blir tøft.

Høyres Einar Holmer-Hoven forventer å bli ordfører.

– Vi føler god dialog med sentrumspartiene. Høyre er størst og de partiene som har styrt har flertall. Derfor bør jeg bli ordfører, konkluderer Einar Holmer-Hoven.

Pensjonistpartiet er fornøyd med å bli byens tredje største parti.

– Det mangler litt på det tredje mandatet, men det ser ut til at vi kan danne et borgerlig flertall, sier Arnt Helleren, som tenker det kan bli en ny dynamikk i bystyret.

– Det blir et interessant bystyre med styrkeforskyvninger innen flertallsgrupperingen. Dersom vi får med Venstre og/eller Senterpartiet kan det bli en ny dynamikk i bystyret uten ett dominerende parti, sier Pensjonistpartiets førstemann, som er stolt over at partiet har befestet posisjonen uten sentral drahjelp