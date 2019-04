Ansatte 51 og satte tre rekorder NYE REKORDER: Kitron i Arendal økte kraftig første kvartal. (Foto: ) annonse

I løpet av det siste året har Kitron styrket sin norske avdeling med 51 ansatte, som bidro stort til at bedriften i første kvartal satte nye rekorder i driftsinntekter, ordrereserve og driftsresultat. 30.04.2019 kl 10:30 (Oppdatert 10:38)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

– På etterspørselssiden ser vi at den forventede oppgangen blant kunder i olje- og gassindustrien nå skyter fart og bidrar til veksten. Alle disse faktorene styrker vår tro på de nye strategiske ambisjonene som vi skisserte på kapitalmarkedsdagen vår i mars, sier Catrin Nylander, finansdirektør i Kitron og konstituert konsernsjef.

Oppkjøp og milliardreserve

Kitron som konsern hadde i første kvartal driftsinntekter på 813 millioner kroner, 25 mer enn samme periode i fjor.

De kjøpte i perioden opp EMS-divisjonen til amerikanske API Technologies Group for 15,9 millioner dollar for å styrke den amerikanske virksomheten sin.

Holdes oppkjøpet utenom, var veksten på 20 prosent.

For Kitron er det viktig å ha nok ordrer ventende, slik at man har forutsigbarhet.

Ordrebeholdningen i første kvartal var på 1.445 millioner kroner, hele 43 prosent mer enn fjoråret. Oppkjøpet bidro her med 15 prosentpoeng.

Veksten fremover

For 2019 forventer Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 900 og 3 200 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6,2 og 6,6 prosent. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp. og vekst for kunder innen sektorene Industri og Offshore/Marine. Lønnsomhet drives av tiltak for å redusere kostnader og forbedret effektivitet, står det i pressemeldingen etter første kvartal.

frjo@agderposten.no