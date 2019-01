Anmelder to bilførere som nektet å vedta fartsbot i Arendal NEKTET: En bilfører nektet å vedta fartsboten han ble ilagt av UP onsdag kveld. (Foto: NTB Scanpix) annonse Slik gikk det da UP stilte seg opp på to ulike steder i Arendal onsdag kveld. 16.01.2019 kl 22:14 (Oppdatert 22:45)

UP avholdt laserkontroll på E18 ved Longum i Arendal onsdag kveld.

Fem bøter

Det endte med at lovens lange arm delte ut fem bøter for hastighet.

Høyeste hastighet målt var 74 km/t i 60-sonen.

En av de fem som fikk fartsbot, nektet å vedta denne. Føreren blir dermed anmeldt, opplyser politiet.

Nok en anmeldelse

Up avholdt også laserkontroll på fylkesvei 407 ved Helle. Det endte med to bøter for høy hastighet.

Én av bilførerne nektet også her å vedta boten, og blir anmeldt.