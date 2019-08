Anita tok årets beste fiskebilde VINNERBILDET: Flott teknisk gjennomført, anmerket juryen. (Foto: Anita Røed Eliassen) annonse

Anita Røed Eliassen fra Froland stakk av med førstepremien i klassen fisk under NM i undervannsfoto i helgen. 26.08.2019 kl 12:29 (Oppdatert 12:51)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

Konkurransen ble arrangert i Kristiansand og 13 deltakere kjempet gjennom fire dykk i å få tatt det beste bildet under vann.

Anita Røed Eliassen fra Froland deltok for andre gang, sammen med sin mann, Geir Eliassen, begge fra Arendal undervannsklubb, og klatret til topps i underklasse fisk.

– Uvanlig fiskeportrett med en trist historie. Teknisk godt gjennomført, konkluderte juryen.

Skiller seg ut

Akkurat det triste med at langen hadde parasitter hengende på øyet, var ikke Røed Eliassens første tanke da hun valgte å levere bidraget. Det var dommerne som tok fatt i det poenget. Men hun var fornøyd med bildet, og svært glad for at dommerne også likte det.

– Jeg er jo veldig stolt, det var et flott arrangement, men med litt varierende sikt, sier Anita R. Eliassen.

Vinnertorsken tror hun var rundt 45 cm lang, og hun fant den på rundt 20 meters dyp i Kristiansands skjærgård.

Spesielle utfordringer

Og nettopp sikten er en av tingene som skiller undervannsfoto fra det å ta bilder på land.

For alle partiklene i vannet gjør at om du ikke er nøye med plasseringen av blitsen, så er det ofte som å ta bilder i snøstorm.

I tillegg er det veldig lite lys og fargene blir svakere og annerledes, om du ikke velger å bruke kunstig lys.

Geir Eliassen deltok i sitt tredje NM i undervannsfoto, og tok i år med seg en bronsemedalje i klassen vidvinkel.

frjo@agderposten.no