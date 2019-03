Åmli: Brann i bakeri raskt slukket KRITISK PRODUKSJON: Kakemstren lager 4000 pannekaker i timen, og håper derfor produksjonen ikke rammes av brannen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: ) annonse

Det oppsto brann bakeriet kakemesteren AS i Åmli mandag morgen. 11.03.2019 kl 08:20 (Oppdatert 08:35)

Politiet meldte om brannen kl. 05.28.

Brannen skal ha oppstått i ventilasjonsanlegg tilhørende bakeriet, og det er foreløpig usikkert om dette får følger for produksjonen.

– Vi får fagfolk på besøk i løpet av dagen for å vurdere skadene. Heldigvis brant det på utsiden i ventilasjonsanlegget som lufter ut røyken fra produksjonsmaskinene, så vi håper dette ikke vil påvirke produksjonen nevneverdig, sier daglig leder, Tom Johnsen til Agderposten.

Det var åpne flammer fra ventilasjonen da brannvesenet kom frem, men de kom raskt under kontroll.

- Brannen ble raskt slukket, ikke meldt om skadede personer. Brannårsaken er pr.nå uviss. Sak opprettes, opplyser Agder-politiets operasjonsleder på Twitter.

Flate kaker

Kakemesteren, også kjent som Åmli bakeri, lager årlig 10 millioner pannekaker som selges i dagligvareforretninger over hele landet. Hver mandag kommer ordrene inn og bedriften vet hvor mye pannekaker, sveler og vafler de må lage den kommende uken.

– Vi lager 4000 pannekaker i timen, så om vi får en stans vil det gjøre at vi må jobbe mye overtid for å komme i mål. Vi starter opp produksjonen nå på morgenen og håper at det ikke blir så mye røyk i lokalet. Det vil vi selvsagt passe nøye på. Vi tror røykmengden blir overkommelig også utover dagen, sier Johnsen.