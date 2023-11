Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Det er Norsk Kundeindeks, en måling av leietakertilfredshet for næringseiendom, som har tildelt J.B. Ugland topplasseringen.

– Vi har et langt perspektiv. Verdiene vi skaper skal vare. Det betyr at vi også må ta godt vare på leietakerne våre. Hos oss er alle viktige, og det tror jeg hele kollegiet her virkelig føler på og etterlever, sier Christel Stendal som leder forvaltningen hos J.B. Ugland Eiendom.

Det er de mindre eiendomsselskapene som kaprer de øverste plassene i kåringen. Blant de ti beste er kun Aspelin Ramm, Mustad Eiendom, SVG Property og Höegh Eiendom som hører til kategorien store og mellomstore utleiere. Resten er mindre eiendomsselskaper. – Det er betydelig forskjell på det å være en utleier med noen titall leieforhold, en organisasjon med en håndfull medarbeidere og et mindre antall eiendommer, og, for eksempel, KLP, Entra eller Avinor. Vi kårer derfor topp tre i to forskjellige kategorier, sier Morten Olaisen, daglig leder i NEMEET, som står bak undersøkelsen. Førsteplassen blant de mindre utleierne gikk altså til selskapet i Grimstad. J.B. Ugland vant også i 2021. Andreplassen gikk til Røde Kors-eide Svill Eiendom. – Dette var gøy! Hos oss er det svært korte veier. Alle kundene våre kjenner alle hos oss og alle hos oss kjenner alle kundene våre. Det skaper tillit, enkel kommunikasjon og fornøyde leietakere, sier daglig leder Gjermund Fossnes i Svill Eiendom. Tredjeplassen går til Tønsberg-baserte Zeiner Eiendom.