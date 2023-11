– Vi er glade for å nå nok en viktig milepæl for Morrow, og ta et nytt skritt nærmere produksjonsstart neste sommer, sier administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow i en pressemelding.

Der går det frem at selskapet nå har fullført fabrikktester (FAT) for alt produksjonsutstyret som skal installeres i Morrow Cell Factory (MCF), selskapets første av fire fabrikker i Arendal.

Utført i Sør-Korea

Installeringen av utstyret i Arendal har allerede startet, og Morrow følger planen om produksjonsstart i midten av 2024, skriver de i pressemeldingen.

De nye testene har blitt utført i Sør-Korea siden slutten av mai 2023.

Testene er gjort av alt utstyret til produksjonslinjen, gjennom hele prosessen fra beleggsprøyting, blanding, tørking, formering, stabling, kutting og til slutt cellemontering.

Den siste fabrikktesten ble gjennomført 12. november, noe som innebærer at alt utstyret er godkjent før transport til Arendal.

«Dagen etter, 13. november, startet installeringen av det første utstyret, som ble sendt fra Sør-Korea i september. Produksjonsutstyret vil fortsette å ankomme Eydehavn hver uke frem til tidlig i 2024 i den rekkefølgen det skal installeres» heter det i pressemeldingen.

SJEFEN: Morrow-sjef Lars Christian Bacher på batteritomta 30. november 2022. Foto: Frank Johannessen

Startet innstallering

– Morrow har hittil i år produsert flere enn 1.000 batterier i Asia, vi har opprettet det største batteriforskningssenteret i Norden med over 70 forskere, og vi har startet installasjonen av 1 GWh Morrow Cell Factory. Vi følger vår plan mot å levere batteriene som trengs i dag, og å utvikle morgendagens batterier, understreker Bacher.

Under testingen ble det fulgt 396 uavhengige sjekklister med totalt nesten 17.000 kontrollpunkter over hele produksjonslinjen. Før utstyres pakkes og sendes, vil utestående avvik utbedres og lukkes.

– Hull i finansieringen

– Vi skal bygge lønnsom industri, og det er eierne som skal ta risikoen. Men samtidig må det etableres riktige ordninger som sikrer etablering av lønnsom grønn industri. I vårt tilfelle er det en låneordning som gjør at vi kan skalere vår produksjon. Her er det et hull i dag, forklarer Bacher.

Han viser viser til de pågående budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV.

Installasjonsprosessen vil fortsette de kommende månedene og avsluttes med en sluttest (SAT) for de enkelte utstyrskomponentene frem til mai 2024.

Det vil markere den endelige overleveringen av utstyret fra leverandørene til Morrow.