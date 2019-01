Stor på kommunale bil er i Agder ▲ NYE BILER: Asbjørn Svendsen er bilansvarlig i Arendal kommune, og er godt fornøyd med samarbeidet de har blant annet med Rune Jacobsen og Øyvind Torjesen hos RSA. (Foto: ) annonse

26.01.2019



RSA leverte denne uken ut ni biler til Arendal og Gjerstad kommuner. Det hele en liten del av en stor avtale for bedriften.

Gjennom «OFA-avtalen» som Leasplan sikret seg, er det et innkjøpssamarbeidet mellom kommunene i Agder. Det er gjennom denne at det har blitt en gjenganger for daglig leder Rune Jacobsen og hans ansatte i RSA Bil Arendal at biler må klargjøres til kommunal tjeneste.

– Denne gangen er det snakk om noen eksisterende biler som skal byttes ut. I tillegg er det også påfyll, da kommunene trenger litt ekstra med biler, sier Jacobsen.

Populære kommunebiler

Han er langt fra overrasket over at kommunene kommer til RSA for å få biler.

– Flere og flere finner ut at firehjulsdrift med hybrid på de kommunale bilene er suksesskriterier i forhold til de som skal kjøre bilene i kommunene. Sikre biler med god fremkommelighet og god driftsøkonomi passer godt både for sjåførene og kommuneøkonomien. Vi har jo firehjulstrekk på alt og leverer bensingjerrige hybridversjoner.

Jacobsen er også klar på at sikkerhetsnivået på bilene som leveres er en viktig faktor.

– Kommunene er opptatt av at de ansatte skal ha en trygg arbeidsplass. Bilene vi leverer har derfor høyt sikkerhetsnivå med slik som filvarsling, ryggekamera og bremseassistent som standard.

Mest Swift

Utleveringen denne uken besto av fire Ignis til Gjerstad og fem Swift til Arendal. Det er nettopp Swift det går flest ut av i dette samarbeidet, men i Gjerstad har man valgt litt annerledes.

– Grunnen til at Gjerstad har valgt Ignis, er at de ønsker en bil med litt høyere bakkeklaring og noe mer utstyr. De har blant annet mer kjøring på grusveier, og andre snøforhold enn nede ved kysten.

For Arendal sin del er det imidlertid mest Suzuki Swift det går i.

– Vi er en del av OFA-avtalen, som det forhandles om hvert fjerde år. De bilene vi henter er Suzuki Swift fra RSA Bil, Ford Fiesta fra Arendal Auto og Nissan Leaf fra Gromstad Motor. Og vi er veldig fornøyd med avtalen slik den fungerer sier bilansvarlig Asbjørn Svendsen i Arendal kommune.

Totalpakke

For RSA Bil Arendal betyr avtalen mer enn det å levere nye biler. I det hele ligger nemlig også alt av tjenester som gjør bilholdet enkelt for kommunene.

– Det hele er en totalpakke med service, dekkhotell, vask av bilene. Vi henter og leverer til og med bilene hos kommunene ved service og vedlikehold. Så dette er med og skaper arbeidsplasser og er en viktig bit av driften til RSA Bil Arendal, sier Jacobsen.

Og det handler i det hele om å tenke offensivt for å sikre fornøyde kunder.

– Vi er stolte og glade for at vi får levere biler på denne måten. Kommunene er artig å ha som samarbeidspartnere da de stiller strenge krav til hva som leveres av totalpakke fra oss. Det gjør at vi er på hugget hele tiden, avslutter Rune Jacobsen hos RSA Bil Arendal.

Tekst og foto || Tore Myrberg, epost: tomy@agderposten.no