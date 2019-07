Sjanseløs svenske SNART MED LEDNINIG: Ved introduksjon er S60 kun tilgjengelig med forhjulstrekk og en bensinmotor på 250 hestekrefter. Til høsten kommer ladehybriden. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB ) PREMIUM: Interiøret i nye Volvo-modeller holder solid premiumstandard. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) PLASS: Bagasjerommet i S60 er rundt 90 liter mindre enn det man finner i stajonsvognen V60. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB ) Tekniske data Volvo S60 T5 R-Design Pris: 585.000.- Pris testbil: 657.475.- Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1969 ccm 250 hk v. 5500 o/min. 350 Nm v. 1800–4800 o/min. Aks: 5,9 sekunder Toppfart: 240 km/t Forbruk: 0,71 l/mil Utslipp: 161 g/km CO2. 14,1 mg/km NOx Bagasjerom: 442 liter LxBxH: 4761/1850/1437 mm Egenvekt: 1606 kilo Tilhengervekt: 1800 kilo annonse

Volvos nye mellomklassesedan, S60, er stilig nok. Men alt tyder på at den vil bli parkert i skyggen. 15.07.2019 kl 11:47 (Oppdatert 11:56)

Morten Abrahamsen / NTB

Volvos nye biler ser jevnt over veldig fine ut. Siste bil ut i deres omfattende oppdatering av modellrekka, S60, følger elegant opp dette. Folk som kjenner Volvos navnesystem vet at dette er sedanversjonen av V60. Volvo er nemlig en av få bilprodusenter som gjerne presenterer stasjonsvognen først, for så å følge opp med en klassisk firedørsvariant av samme bil.

S60 er en middels stor familiebil, og en konkurrent til biler som BMW 3-serie, Audi A4 og Alfa Romeo Giulia. Dette er over gjennomsnittet raffinerte biler som skal by på noe ekstra, gjerne gjennom kjøreegenskaper, utstyr eller design.

For Volvos del er det særlig design, utvendig som innvendig, som drar den over snittet. Den litt mer kompakte formen enn hos storebror S90 fungerer veldig fint, det har blitt en stilig sedan.

Ved lansering er det kun én drivlinje som er tilgjengelig, T5-versjonen. Det betyr en firesylindret motor på 250 hestekrefter. Dette er altså en sedan med forhjulstrekk og ganske svær motor. En kombinasjon som er nær uselgelig i Norge i dag.

Ladehybrid kommer

Det blir bedre når T8-versjonen snart er klar. Ladehybriden kommer med en systemeffekt på 390 eller 405 hestekrefter, firehjulstrekk og en pris som starter 65.000 kroner over T5.

Men enn så lenge får vi nøye oss med den stilige, om enn noe feilriggede T5. Innvendig finner vi Volvos moderne interiør, så å si likt som i de andre modellene, noe som på de fleste felt er positivt. Setene er gode, det er lett å finne en behagelig sittestilling, og visuelt sett er dette lekkert.

Det aller meste av funksjoner er samlet på berøringsskjermen i midten. Denne typen skjerm er blitt mer og mer vanlig, men har sine baksider. Det tar blant annet oppmerksomheten vekk fra veien under bruk. Volvo har dessuten klemt inn ekstremt mye som bare kan gjøres via skjermen. Alt fra start/stopp-funksjonen til klimaanlegget. Noe ligger gravd ned i undermenyer eller i skjermbilder som må sveipes fram.

Komfortabel

Dermed tar det tid både å finne fram og å venne seg til hvor ting er. Dette vil naturligvis bli en vanesak over tid, men det er og blir tråklete uansett.

På veien merker man at Volvo har tenkt mer komfort enn sportslighet. Motoren er, til tross for bra med hestekrefter, ikke videre heftig. Den har en tynn lyd og føles heller ikke så sprek som tallene skulle til si. Girkassen er heller ikke av de hvasseste, og bilen lener seg ganske betydelig på forhjulet hvis man presser på i en sving.

S60 er en bil som trives best når den kjøres jevnt og langt – slik folk flest bruker bildene sine. Skal man ha noe mer heftig, som kanskje kan fungere på en bane, bør man gå for BMW 3-serie eller Alfa Romeo Giulia. De er begge i utgangspunktet bakhjulsdrevet, og har mer å by på for den som er ute etter reinspikka kjøreglede.

Elbil fra USA

S60 er den første Volvo-modellen som bygges i USA, og det gir trolig også noen hint om hvor selskapet tror potensialet for en bil som dette er størst. I Norge vil enhver bilmodell i dette segmentet ha ett stort problem som også kommer fra Amerika – nemlig Tesla Model 3, som både er rimeligere og mye ekstremt mye kvikkere S60.

Tar man en titt på registreringsstatistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken, vil man se at Model 3 alene står for rundt 70 prosent av alle nybilregistreringene i mellomklassesegmentet, og det er når man teller med sedaner og stasjonsvogner.

Det er så drøyt at det nærmest virker poengløst å lansere en ny modell som ikke er elektrisk i dette segmentet. Samtidig vil nok S60 hevde seg med mer enn et par biler når ladehybriden er klar. Importøren regner med at S60 vil stå for mellom 10 og 20 prosent av det samlede S60/V60-salget når T8 kan leveres. Det kan kanskje gjøre at modellen passerer Skoda Octavia og blir den nest mest populære modellen i segmentet – men fortsatt vil den ligge et atlanterhav bak Model 3.

Pluss og minus

+

Stilig

Komfortabel

–

Feil drivlinje

Overraskende tam motor