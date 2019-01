Godt i gang med jubileumsåret ▲ SPENNENDE ÅR: Trond Christoffersen og Ove Hagen lover mye moro for kunder og ansatte gjennom 2019. (Foto: ) annonse

26.01.2019 kl 04:00



I år er det 30 år siden JM Auto så dagens lys i Arendal. Det skal feires gjennom hele året.

Både kunder og ansatte skal få merke at 2019 er et spesielt år for JM Auto. Selv om selve jubileet først er i august, skal hele året brukes til å markere begivenheten.

– Det er mye som skal skje. Vi kommer til å ha forskjellige tema gjennom året med kampanjer. Naturlig nok blir det gode tilbud gjennom hele 2019. Vi har allerede startet med serviceavtaler og firehjulstrekk til gunstige priser, forteller daglig leder Ove Hagen.

Ser mest framover

Et jubileum er et godt tidspunkt til å se tilbake på hva man har oppnådd. For Hagen handler det imidlertid mer om å se framover.

– Vi har hatt en voldsom utvikling gjennom disse årene. Nå vil vi benytte 30-årsjubileet som en knagg for å flytte JM Auto til noe mer. For det som betyr noe er morgendagen, sier Hagen.

Det sier ikke så lite om fokus, da det over lang tid har vært en rivende utvikling innen både bilene og jobben som gjøres i lokalene på Stoa.

– Vi har fått mange ansatte etter hvert, og jobber mye med kulturen på huset. Det handler om å få det som finnes av rutiner og kompetanse inn i ryggmargen til alle. For vi må hele tiden være forberedt på i i overmorgen.

Hva ønsker kunden?

Selv er Hagen godt fornøyd med hvor JM Auto står i dag. Gjennom slik som Volvo Personlig Service og at man bruker to mekanikere i team på verksted for at kunden skal slippe å vente lenge, er blant de tingene som allerede er på plass.

– Det handler hele tiden å tenke på hva kunden ønsker, for det er jo det vi lever av. Dersom vi klarer det har vi gjort noe viktig for at vi skal klare oss godt.

Og det handler ikke nødvendigvis om at man skal kunne trylle.

– Vår filosofi er at det skal være enkelt for kunden, samtidig som at kunden skal oppleve kontakten med oss som hyggelig.

Blir et artig år

Det skal ikke bli lett å overse markeringen av jubileet. For i feiringen er det tenkt på alt fra «familien» på huset til de som kanskje ikke har vært innom så langt.

– Dette skal bli lagt merke til. Vi vil lage ting for de ansatte, vi skal gjøre stas på våre eksisterende kunder og vi skal gjøre ting ment for hele bilmarkedet. Jeg tror det blir et artig og spennende år både for dem som jobber her og for kundene våre.

I tillegg kommer det litt nyheter på begge merkene JM Auto er forhandler for i løpet av året, selv om Hagen foreløpig holder kortene litt tett inntil brystet.

– Først ut er den nye V60 CC som kommer i februar, og det skjer også flere spennende ting med Volvo videre. Når det gjelder Renault vil det komme to nye modeller i løpet av året. Så folk må bare følge med, så vil det komme spennende ting underveis, avslutter daglig leder Ove Hagen hos JM Auto.

Tekst og foto || Tore Myrberg, epost: tomy@agderposten.no