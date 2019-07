Fargerik kompaktbil INNSTEG: Mercedes-AMG A 35 er den billigste AMG-utgaven, og importøren forteller at de hadde et tosifret antall kontrakter på modellen før den hadde kommet til Norge. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB ) STRØKENT: Mercedes A-klasse har kompaktsegmentets beste interiør, og i A 35 er dette supplert med røde detaljer. Bilen har dog ikke AMG-girspak på midtkonsollen, girspaken sitter på rattstammen. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB ) Tekniske data Mercedes-AMG A 35 4Matic Pris: 643.000.- Pris testbil: 855.390.- Motor: 4 syl. Bensin. 2 turboer. 1991 ccm 306 hk v. 5800 o/min. 400 Nm v. 3000–4000 o/min. Aks: 4,7 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,77 l/mil Utslipp: 179 g/km CO2. 11,6 mg/km NOx Bagasjerom: 370 liter LxBxH: 4419/1796/1440 mm Egenvekt: 1480 kilo annonse

Kompaktbiler med frisk motor er noe av det morsomste man kan kjøre – hvis man ikke vil ta opp millioner i lån eller ha klippekort på en racingbane. Mercedes’ nyeste holder tradisjonen i hevd. 15.07.2019 kl 14:01

En gang i tiden var en skikkelig heftig kompaktbil utstyrt med en firesylindret motor på 110 hestekrefter. I dag har slike biler fortsatt fire sylindre, men effekten er nær tre ganger så høy – og i noen tilfeller enda mer.

Mercedes-AMG A 35 4Matic er med sine 306 hestekrefter ikke av de aller villeste, men du skal være bra gretten hvis dette ikke er nok.

Utgangspunktet for bilen er selvsagt den nye A-klassen til Mercedes-Benz, den mest sofistikerte kompaktbilen på markedet, og så har AMG-avdelingen gitt bilen en runde i sine lokaler. Det betyr at de har påført bilen en rekke høyytelseeffekter og kjøreegenskapsfremmende teknologi.

4x4

For at den skal være mest mulig håndterbar har A 35 firehjulstrekk, noe som samtidig betyr at den er seriøst kjapp ut av startblokkene. Null til hundre er oppgitt til troverdige 4,7 sekunder. Det er for øvrig så å si det samme som Volkswagen Golf R, som har 300 hestekrefter. Til sammenligning er det 1,5 sekunder kjappere enn Golf GTi med 245 hestekrefter og forhjulstrekk. Det sier sitt om hvor kraftige disse kompakte firehjulstrekkerne er.

STRØKENT: Mercedes A-klasse har kompaktsegmentets beste interiør, og i A 35 er dette supplert med røde detaljer. Bilen har dog ikke AMG-girspak på midtkonsollen, girspaken sitter på rattstammen. Foto: Morten Abrahamsen / NTB

Girkassen er en dobbeltkløtsj-automat utviklet av AMG, med sju trinn og svært raske girskift, som man kan styre manuelt fra hendler på rattet. Firehjulstrekket er også fra AMG og bruker i utgangspunktet forhjulene, men fordeler kraft bakover etter behov, med en opptil 50/50-splitt. Det gjør at bilen i svært liten grad understyrer, siden et stort antall hestekrefter sendes til bakakslingen når det trøkkes til.

Motoren er i utgangspunktet den samme som man finner i andre A-klasse- modeller, men i A 35 har den fått to turboer. Maks effekt er ved 5800 omdreininger per minutt, mens maks dreiemoment på 400 newtonmeter ligger mellom 3000 og 4000 omdreininger per minutt. Det har blitt en motor som trenger en del turtall før det tar av. Er girkassen satt i automat, merkes det av og til at den trenger en liten tenkepause for å få turtall og turboer på riktig nivå. Fra rundt 2000 omdreininger er det bra med futt, og fra 3500 omdreininger er motoren på sitt beste.

Turtall

Med andre ord er dette en bil som må ha en del turtall. I en Golf R får man hjelp av dreiemomentet tidligere, noe som gir et tyngre drag tidligere i turtallskurven og dermed en mer fleksibel motor.

Mercedes har valgt å gå for en motor som er best når man virkelig trår til. Og da blir det virkelig gøyalt. Man kan justere bilen i en rekke forskjellige modus fra rolig til passe vill. I de mer aggressive settingene få man også bjeffing og kakling fra eksospotta som en bonus.

Styringen er superdirekte, også den fra AMG-avdelingen, og bilens beskjedne størrelse gjør at det blir en skikkelig lekebil. Dette imaget blir ikke svekket når bilen lakket knæsj gul og utstyrt med en «AMG Aerodynamikkpakke» som innebærer en skikkelig vinge på hekk-kanten.

Litt tøysete

Det ser litt tøysete ut, samtidig så kler det bilen. Det er jo selvsagt ikke noe poeng å ha en kompaktbil med over 300 hestehestekrefter, men det er skikkelig gøy. Det som er vitsen med en bil som dette er at den faktisk har et bruksområde i virkeligheten også. Det er plass til fire med bagasje, og bilen er ikke strammere satt opp enn at tupeen bør sitte på plass etter endt tur.

A 35 AMG er en sportsbil med praktiske egenskaper. Det er også en bil man kan ha det morsomt med innenfor rammene av norske lover. Av alle biltyper med kraftig motor er det kompaktbilene som har mest kontakt med virkeligheten, når man ser på pris og det praktiske.

Men man kan trygt si at bilindustrien har beveget seg et godt stykke siden 1976, da Golf GTi satt en tidlig standard med 110 hestekrefter og null til hundre-tid på ni sekunder.

Pluss og minus

+

Gøy

Flott interiør

Kjøreegenskaper

–

Middels komfort

Tørst

Pris