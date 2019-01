Byton til Norge neste år SEDAN: En sedan, K-Byte, kommer i 2021 (Foto: Produsenten ) STARTER I ÅR: M-Byte skal settes i produksjon i 2019, først for hjemmemarkedet (Foto: Produsenten) ENORM SKJERM: Byton M-Byte byr på det som blir markedets største skjerm (Foto: Produsenten) annonse

I 2020 kommer et nytt elbilmerke til Norge. 21.01.2019 kl 22:50

Morten Abrahamsen / NTB

Under elektronikkmessen i Las Vegas viste den kinesiske elbilprodusenten Byton fram det som skal bli deres første bil.

En produksjonsklar modell er ventet i midten av 2019, med fullskalaproduksjon mot slutten av året. I sommer var en prototyp på besøk i Norge, og nå bekrefter selskapet at det er planlagt forhandlere i her i landet.

– Vi skal selge vår første bil, Byton M-Byte, i Norge. Og vi anslår at det vil skje fra tredje kvartal 2020. For øyeblikket er vi i kontakt med potensielle forhandlere, sier Oliver Strohbach, Bytons PR-sjef i Europa.

I disse dager skal de åpne sin første butikk, i Shanghai i Kina.

STARTER I ÅR: M-Byte skal settes i produksjon i 2019, først for hjemmemarkedet Foto: Produsenten

Flere modeller

Planen er at Byton først skal produsere biler til hjemmemarkedet, for så å lage biler med europeiske spesifikasjoner fra midten eller slutten av 2020.

Bilen de viste i Las Vegas, har en gigantisk skjerm, 48-tommer bred, som strekker seg over hele dashbordets bredde. I tillegg har M-Byte et åttetommers nettbrett med berøringsskjerm på rattet, der man kan styre bilens funksjoner, og et tilsvarende nettbrett på midtkonsollen. Den enorme hovedskjermen har ikke berøringsfunksjoner.

ENORM SKJERM: Byton M-Byte byr på det som blir markedets største skjerm Foto: Produsenten

M-byte skal komme med to batterialternativer, på 71 og 95 kWh, som skal ha henholdsvis 40 og 52 mils rekkevidde. Begge utgavene kan leveres med to- eller firehjulstrekk. Byton har sagt at prisen vil starte på 45.000 dollar, tilsvarende 384.000 kroner.

Produsentens videre planer er en sedan i 2021 og en sjuseter året etter.

Produksjonen skal foregå i Nanjing, Kina, mens designsenteret er i München. I tillegg har Byton en teknologifilial i Silicon Valley.