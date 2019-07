BMW har kommet med en helt ny Z4 SAMARBEID: BMW Z4 er utviklet i samarbeid med Toyota. Toyota Supra har til og med de samme motoralternativene og blir på mange måter hard-top versjonen av Z4. Den utvendige designen er dog ulik. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) UTSIKT: Med taket på er dødvinkelen temmelig stor, noe som selvsagt forandrer seg fullstendig når taket legges ned. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) LAVT OG TETT: Sittestillingen er lav og det er knapt noe plass utover de to setene. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) Tekniske data BMW Z4 M40i Pris: 862.600.-. Pris testbil: 1.021.400.- Motor: R6 syl. Bensin. Turbo. 2998 ccm 340 hk v. 5000 o/min. 500 Nm v. 1600 o/min. Aks: 4,5 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,84 l/mil Utslipp: 191 g/km CO2. 17,8 mg/km NOx Bagasjerom: 281 liter LxBxH: 4324/1864/1304 mm Egenvekt: 1535 kilo annonse

I en tid da nær sagt ingen etterspør kabrioleter, kommer BMW med en riktig fin en. 16.07.2019 kl 13:21

Morten Abrahamsen / NTB

For mange er det en drøm å kjøre av gårde i en bil uten tak, la vinden produsere en stilig midtskill og solen svi issen. I terningkast tre-filmer fra Hollywood er det alltid pene mennesker som flyr lavt inn i solnedgangen på denne måten.

På begynnelsen av 2000-tallet ble det solgt en del kabrioleter i Norge. Mange bilprodusenter hadde forholdsvis rimelige utgaver, gjerne basert på kompaktbiler, med en ståltakløsning som kunne foldes ned i bagasjerommet.

Dette var ikke lekre sportsbiler, men de bød på muligheten til masse frisk luft i bilkupeen de dagene temperaturen tillot det. De siste ti årene har nybilsalget av kabrioleter nærmest blitt utradert i Norge. I fjor ble det registrert 278 stykker, så langt i år 64.

Derfor er det litt kult at BMW nå kommer med en helt ny Z4, en kabriolet av den klassiske sorten som vi gjerne kaller roadster. Bilen har langt panser, to seter som er plassert omtrent over bakakslingen, bakhjulstrekk og et tak i stoff.

Få alternativer

Dette er en oppskrift som ble brukt for femti år siden, da det fantes en hel flora av slike biler. Designet vekker gode minner, men det er knapt noen andre enn Z4 som følger denne malen. Jaguar stiller riktignok med F-Type, som er en god del dyrere, mens Mercedes-Benz SLC har ståltak. I tillegg har vi selvsagt Mazda MX-5, som verdens mest solgte sportskabriolet, men samtidig er en langt enklere og rimeligere bil.

BMW Z4 er en avansert og temmelig sofistikert roadster. Testbilen har den største motoren, en tre liters rekkesekser som yter 340 hestekrefter. I kombinasjon med en forholdsvis lav vekt, 1,5 tonn, blir det friske prestasjoner. Null til hundre på 4,5 sekunder er nok til å gi de fleste bakoversveis.

Klassisk lyd

Motoren byr også på en klassisk BMW-lyd, i tråd med de kjente sekssylindrede motorene produsenten hadde i omtrent alt som var av modeller for 30–40 år siden. Og selv om dette er en høyst moderne bil, rent teknisk, så sitter man igjen med en slags retrofølelse etter å ha kjørt den.

Noe det også virket som omgivelsene tenkte. Man skulle kanskje tro at dette er en bil som nødig blir sluppet inn i et flettefelt, men faktisk var det omvendt. Biltypen har blitt så uvanlig at den tydeligvis har blitt eksotisk og morsom også for andre trafikanter.

På veien har BMW klart å få fram en skikkelig sportsvogn. Med bakhjulstrekk, kraftig motor og perfekt vektbalanse er den definisjonen på en sportsbil. Selvsagt er sittestillingen lav, man sitter omtrent med rette bein, så lavt at man knapt ser panseret.

Unik

Bilen er sympatisk satt opp. Understellet er ikke beinhardt, og det byr på bra med komfort. Det kan strammes til, men opplevelsen er definitivt best hvis man holder det i komfort. Ønsker man å kjøre aktivt, er det bedre å stille inn girkasse og drivverk i en mer hissig modus, men beholde understellet i normal setting.

I riktige omgivelser føles Z4 virkelig kvikk, og det er noe ekstra kult med en bil som har masse krefter i bakhjulene og en presis styring. Det er lett å finne en skikkelig sportsbilrytme. Z4 er ikke like sportslig som Porsches 718 Boxster, men den har mer bredde i kjøreopplevelsen. Dessuten er den billigere.

Opplevelsen man får i en BMW Z4 kjennes nærmest unik i dag: Ingen firehjulstrekk, bare vinden som rusker i fjonene på toppen mens lydbildet er motor og fuglekvitter. Med stoffkabriolet er selvsagt støynivået høyere enn i en bil med fast tak, men Z4 er overraskende godt isolert, slik at en langtur i dårlig vær ikke er noe problem. Nå må det også sies at det er i overkant slitsomt og trekkfullt å kjøre gjennom motorveitunneler uten tak. Så det er et poeng at tak fungerer som støyisolasjon og ikke bare en paraply.

BMW Z4 har et mikroskopisk marked i dagens Norge, men man kan jo håpe at en og annen går for bilen, slik at omgivelsene en sjelden gang får se og høre en klassisk roadster i fri dressur.

Pluss og minus

+

Klokkeren sportsbilfølelse

Kjøreegenskaper

Motoren

–

Finnes det et kabrioletmarked?

Uoversiktlig med taket på