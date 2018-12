Ære være alle oss som viser oss fra vår beste side, når julen nærmer seg med budskap om fred, kjærlighet og glede. For godheten og omtanken skal være ekstra stor i disse dager, og ingen skal feire jul alene i armod. Men omsorgen for våre medmennesker må ikke bli et ornament vi kun pynter oss med til jul, som vi etterpå legger i en skuff til neste år. Daglig får vi påminnelser om verdens tilstand, for bare noen uker siden fikk Denis Mukwege og Nadia Murad Nobels fredspris for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Vi lever i en verden hvor antidemokratiske krefter vokser frem. Med folkevalgte presidenter og statsledere som håner og gjør narr av andre til en del av den normale omgangsform, og som mistolker råhet for styrke.

«Menneskene roper på rettferdighet – hvorfor ikke heller på godhet?» sa min morfar, Gullbrand Nyhus i en tale han holdt i Arendal 17. mai, 1966. Han tok sitatet fra Gabriel Scotts bok; «Sommeren -en drøm om en drøm». «Menneskene roper på rettferdighet -Hvorfor roper de ikke heller på godhet. Hvorfor blir det ikke et skrik på godhet – den er enda et uprøvd middel i kampen for menneskelykken, ringeaktet og skubbet til side, oversett, hånet og glemt av tiden. Pietet er et avleggs begrep, vi har fått fliret istedenfor gleden, hånen istedenfor humoren [..] spotten gløder grunnen alene, en usigelig plumphet brer seg, råhet gjelder for styrke …..» Boken er fra 1941, talen er fra 1966, men ordene er minst like aktuelle i dag, 52 år etter.

I en verden hvor det kan synes som om alle roper på rettferdighet, ikke for andre, men for seg selv. Verden er full av undertrykte nederlag, misnøye og frustrasjon, som slår mot oss i kommentarfelt og på sosiale medier med lite rom til den balanserte ytring. Et rop etter den sterke mann, med udemokratiske regimer og stengte grenser og barrierer. En verden hvor barn lærer at spott og mobbing er tillatt alle andre steder enn på skolen og kun for de over 18 år. Og pietet er vel neppe et ord noen ville drømme om å ha i sitt vokabular. Å ta hele verdens sorger på sine skuldre er det ingen som kan, men å reflektere over hvor godt vi har det og hvor heldige de fleste av oss i vesten er, er noe vi alle burde bli bedre til. Kanskje vi da blir litt mindre misfornøyde, litt mindre sinte og forurettede?

Eller er bøker som «12 regler for livet, en motvekt til kaos» skrevet av psykologen Jordan B. Petersons, med på å understøtte denne misnøyen? Boken som topper bestselgerlistene i vestlige land som mange leser som et forsvar av den individualistiske, hvite mann og som en selvhjelpsbok for desillusjonerte unge sinte menn. Den gir i korte trekk 12 råd for hvordan man kan få et bedre liv, med råd om ikke å gå inn i offerrollen, være disiplinert og ta ansvar for eget liv. Boken er ikke interessant i seg selv, men forfatterens og bokens suksess uttrykker noe interessant om vår tid. Budskapet er ikke så annerledes enn Ayn Rands, som skrev bøker om individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme og politisk frihet. Hennes mest populære bok «Atlas Shrugged» fra 1957 har toppet salgslistene mange år på rad, med hovedpersonen John Galt som følger den høyeste moral som er egeninteressen, som tar ansvar for eget liv. Den sterke individualisten med integritet mot saueflokken. Når noen dør eller store livskriser inntreffer blir ofte de store spørsmål om liv og død mer nærværende. Hvorfor lever vi, hva er meningen med livet? Hva blir igjen når vi dør? Vi blir minnet på vår forgjengelighet som setter ting i perspektiv og minner oss om at vi må ta vare på det vi har. Det som gir livet mening og som er verdifullt. Som for de fleste betyr nærvær og samvær med andre mennesker. Ikke materielle goder eller karriere. Til forskjell fra Ayn Rand og Jordan B. Peterson som begge mener alt i livet er en kamp som det handler om å vinne, mante psykiater Victor Frankl, som overlevde konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig og skrev boken “Livet må ha mening”, til nestekjærlighet mellom mennesker.

I boken beskriver han hvordan han overlevde Holocaust ved å finne en personlig mening med opplevelsen, som ga ham en vilje til å leve gjennom det. Han så at de andre i leiren som ikke mistet meningen med tilværelsen overlevde lenger enn de som hadde gitt opp. Frankl så det som menneskets plikt å finne hva som gir livet mening. Han betraktet menneskets søken etter mening i tilværelsen som en avgjørende drivkraft til mental sunnhet og livskvalitet. Mening ikke kun for en selv, men i en større sammenheng. Vi kan ikke unngå lidelse, men vi kan velge hvordan vi takler den og finne mening i lidelsen. Og på den måten opprettholde håpet og positiviteten. Det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Min morfar satt også i konsentrasjonsleir under krigen, i Stutthof fra 1943–45 og som endte i en dødsmarsj gjennom Polen april-mai 1945. Han overlevde både konsentrasjonsleiren og marsjen, og selv om han ble behandlet mye bedre enn Victor Frankl som var jøde, så fikk han oppleve noen av menneskers verste skyggesider. Men han evnet selv etter dette å se på verden med positive øyne og var opptatt av det medmenneskelige ansvar. Det var ikke tilfeldig at han fremhevet Gabriel Scott i 17. mai-talen. Han var en dikter som representerte det morfar syntes var viktige verdier i livet; nestekjærligheten, toleransen og hensynsfullheten. Som han sa «Måtte Gabriels Scotts rop etter skjønnhet og godhet nå oss alle, måtte Fridtjof Nansens eksempel på nestekjærlighet fortsatt være en manende appell for unge som for gamle …….» Han sa videre at «Lykken ikke er å øke sitt gods, men å begrense sine krav». Mye livsvisdom er det i de ordene.