Avslag for Steenhuset : Et mer levende sentrum, ønsker Arendal Høyre (Foto: Irene Hegge Guttormsen)

Levende næringsliv og attraktivt sentrum

DEBATT: Det har de siste årene vært gjort mye bra arbeid i Arendal for å sette fokus på sentrum som et attraktivt levende sted, for alle hele året.