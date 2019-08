MINDRE SYNLIG: Under Arendalsuka er det mye uniformert politi å se i byens tettpakkede gater. Her fra politiets egen stand. Men ellers viser undersøkelser at folk opplever at politiet etter «nærpolitireformen» er blitt mindre synlig i hverdagen. Også politifolk selv mener innsatsen mot hverdagskriminalitet er blitt dårligere – og nå viser Agderpostens meningsmåling at mindre enn halvparten av de spurte tror politiet vil prioritere dem om de får behov for det. (Foto: Vidar Fløde)