Leder: Mens de raket kastanjer ut av helsekjøpsbålet, skjedde nye regelbrudd

TILLITEN TYNNSLITT: Rådmann Tone Marie Nybø Solheim måtte mandag informere kommunestyret om en ny stor innkjøpssak under oppseiling i Grimstad. Det er umulig å forstå at dette kunne skje parallelt med at ordføreren og rådmannen arbeidet med oppfølging av helsekjøpssaken. (Foto: Anne Gro Ballestad)