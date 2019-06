Leder: Lite er som bygdeidyllen. Men det er neppe nok å ha med inn i fremtiden

IDYLL: Det mangler ikke på innlandsidyller i Aust-Agders mange små kommuner, som her ved Otras bredder i Evje og Hornnes. Men kommunene må ha mer for å kunne sikre gode tjenester og være attraktive for nyetablerere og næringsliv i fremtiden, og kommer neppe unna en ny runde med sammenslåinger. (Foto: Arkiv/Morten Rød)