Leder: La de nye blomstene blomstre – velgerne vil ha et frodigere demokrati

Nå starter lokalpolitikernes forhandlinger om ordførerverv og andre sentrale posisjoner rundt omkring i kommunene. Ringrevene skal i aksjon, som Agderposten beskrev på valgdagen. Mulighetene for å danne flertallsallianser for den neste fireårsperioden blir også kartlagt.

Det er slett ingen ulykke at de store partiene får mindre makt. Tvert imot vil det gi oss et mer mangfoldig og frodigere demokrati. Det tror vi bare er sunt. Makt korrumperer fort, og det er helt nødvendig med utlufting i maktens korridorer på fylkes- og rådhus fra tid til annen. Så må vi heller leve med at styringsdyktigheten kanskje svekkes ved at flertallsvedtakene blir litt mindre uforutsigbare. Til gjengjeld gjør det lokalpolitikken mer spennende.

Fremskrittspartiet og Venstre merker regjeringsslitasjen, også lokalt. Men det er verdt å merke seg at Høyre snur landstrenden i Grimstad, og ligger an til fremgang, mens Ap ser ut til å miste en tredel av sine representanter i Arendal bystyre.

Parlamentarisme praktiseres som kjent ikke i by- og kommunestyrer, så lokalpolitikerne bør ikke undervurdere mulighetene for å satse på samarbeid om de viktigste sakene.

Ringrevene må vokte seg vel for å la maktbegjæret ta overhånd. Dersom de ikke viser velgerne respekt, står de i fare for å lure både demokratiet og seg selv. Forpliktende samarbeid som gir flertall i by- eller kommunestyrer, kan føre til at et mindretall blir henvist til fire år i skyggenes dal.