Leder: Bør menigheter i Arendal inn i Arendalsukas råd? Eller kanskje noen helt andre?

Dialogmøtr: Mohammed Tamer Alshurafa (21 fra Arendal stilte i fjor opp for å beskytte SIANS rett til å ytre seg under Arendalsuka. Året før stilte tidligere sokneprest Åsta Ledaal i Trefoldighet kirkerommet til disposisjon for et dialogmøte mellom en muslimsk kvinne og et medlem av SIAN. (Foto: Arne Ingmar Eggen/montasje Agderposten)