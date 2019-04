Leder: Å kutte pendlerfradraget er dårlig arbeidslivspolitikk

«Vi ønsker oss et trygt, moderne og fleksibelt arbeidsliv. Høyres viktigste mål i arbeidspolitikken er flere i jobb og færre på trygd», har Erna Solberg uttalt.

I forrige uke kom skattemeldigen. Den inneholdt nok en innstramming i pendlerfradragene. Det er underlig å konstatere at finansministeren på vegne av regjeringen med dette underminerer det som er et av regjeringens satsingsområder: Flere i jobb – færre på trygd.

I utgangspunktet kan det synes som et fornuftig krav, selv om det – ifølge Riksrevisjonen – knapt etterleves av NAV. Men da bør ikke regjeringen samtidig skyve utgifter og ulemper fullstendig over på arbeidstaker. Ifølge tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er ni prosent av den yrkesaktive befolkningen i Norge langpendlere.

Sosial- og arbeidsminister Anniken Haugli har lojalt fulgt fleksibilitetskravet og gjort arbeidstakers – og arbeidssøkers - mobilitet til en prestisjesak for regjeringen ved å kreve tap av dagpenger hvis arbeidsledige ikke er villige til å flytte for å få jobb.

Altså vil pendlerhybelen skattlegges likt uavhengig om du bruker den selv for å kunne jobbe borte fra familiehjemmet eller om du kjøper en ekstra leilighet for kommersielt å utnytte den som utleieleilighet (at selve leieinntektene vil skattlegges i tillegg er irrelevant i denne sammenheng). Dernest ble reisefradraget for pendlere lavere. Og til slutt ble kostfradraget fjernet for de som har mulighet til å lage mat på pendlerhybelen.

Over tid har regjeringen strammet inn mulighetene til fradrag og dermed økt den økonomiske belastningen ved å pendle. Ekemplene er flere; dersom du kjøper deg en pendlerleilighet i stedet for å leie, vil leiligheten/hybelen skattlegges som sekundærbolig, uansett om du bor i den eller ikke.

Bare det siste utgjør over 40.000 kroner i fradrag i året for en fulltidspendler. Tall fra Skattedirektoratet viser at 81.500 personer fikk kostfradrag i 2017. Det utgjorde 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning ble det utbetalt drøyt 15 milliarder i dagpenger til arbeidsledige.

Å «utsette» seg selv og familien for pendling medfører en rekke ulemper – både økonomiske og sosiale. Det finansministeren i realiteten gjør ved å fjerne og kutte i pendlerfradrag, er å legge den økonomiske byrden ved å «oppfylle» regjeringens masterplan om et fleksibelt og flyttbart arbeidsliv over på vanlige lønnsmottakere. Det er neppe egnet til å stimulere noen av de drøyt 62.000 som var registrert arbeidsledige ved inngangen av året til å ta seg jobb som medfører pendling.