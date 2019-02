Debatt: Kommunestyret må velge en habil ordstyrer til varsler-saken KRITISK: Knut A. Dyvik oppfordrer kommunestyret i Grimstad til å velge en habil ordstyrer til å behandle varsler Ragnar Holviks sak. Her er han fotografert i forbindelse med overføring av et møte. (Foto: ) annonse

I kommunestyret førstkommende mandag 4. februar i Grimstad er spesialrådgiver og varsler Ragnar Holviks 3. varsel ført opp som første sak på agendaen.



I presentasjonen som Ragnar Holvik holdt den 6. desember 2018 og som kan sees av alle som ønsker det på YouTube (se nedenfor, eller under “KAD Videocastweb”), fremgikk det sterk kritikk særlig overfor tidligere og nåværende ledelse i kommunen mht håndteringen av Holviks varsler i helsekjøpssaken (innkjøpssaken), og da spesielt overfor nåværende ordfører, varaordfører og rådmann.

I tillegg er det i det nye varselet, denne gangen til kontrollutvalget og kommunestyret, også sterk kritikk mht manglende beskyttelse og tiltak mot gjengjeldelse overfor varsleren.

Når saken behandles av kommunestyret til mandag vil både ordfører og varaordfører derfor ha en egeninteresse i hvordan saken blir behandlet av kommunestyret.

I sakspapirene til saken, utarbeidet av rådmannen selv, er spørsmålet om inhabilitet tatt opp, men bare om administrasjonens mulige inhabilitet i saken. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig.

Problemstillingen er også vesentlig for kommunestyret selv. Av en artikkel i Lovdata om inhabilitet, står det følgende:

“At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. — Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra. — Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas utenforliggende hensyn. Habilitetskravet gjelder ikke bare den tjenestemann som skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den eller de som bare skal utrede eller forberede saken.”

Merk spesielt hva det står her: “…det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet”.

Det er i denne saken ingen tvil om at både ordfører og varaordfører har en egeninteresse, fordi sterk kritikk også er rettet mot dem i varselet. De er også en motpart i saken.

Også rådmannen er utvilsomt inhabil i denne saken, og når kommunestyret gav rådmannen i oppdrag å utarbeide sakspapirene til kommunestyremøtet så kan dette dokumentet heller ikke anses som noe annet enn et motpartsinnlegg.

Når kommunestyret behandler saken, kan det derfor bare være varsleren, spesialrådgiver Ragnar Holviks redegjørelse overfor Kontrollutvalget som kan legges til grunn som saksgrunnlag og saksdokument.

Det vil uten tvil være egnet til å svekke tilliten til at saken blir upartisk behandlet i kommunestyret, dersom ordfører eller varaordfører nå skal være den som er ordstyrer når saken behandles, og dermed kan påvirke ordskiftet. Dette gjør at både ordfører og varaordfører etter min mening er klart inhabile til å lede kommunestyret ved behandlingen av denne saken.

Jeg vil derfor oppfordre ordfører og varaordfører til å tre til side som ordstyrere under behandlingen av saken, og jeg vil samtidig oppfordre kommunestyret til å velge en annen representant til ordstyrer i denne konkrete saken.

Knut A. Dyvik