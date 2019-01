Kronikk: Sladder, silikon og søppel selger

Det er ingen nyhet at nettavisene er fulle av hjernedødt tøv, oppspinn og sprøyt. Dagbladet melder jo hver sommer at dødsflåtten er kommet til Sørlandet, og VG kunne åpnet en egen spalte med nyheter fra Farmen.

For en stund tilbake var jeg og noen medstudenter på besøk hos en av Danmarks ledende aviser. Vi fikk en omvisning i lokalene, og vi fikk se hvordan journalistene jobbet. Besøket rundet av med et lite foredrag om avisens satsinger og fremtidsplaner. En glatt fyr med brune lakksko fortalte oss om hvordan morgendagens avis må jobbe for å overleve.

Kanskje er det helt naturlig at vi som bor i et trygt og moderne velferdssamfunn finner det meningsfylt med sladder og enkel underholdning. Men jeg synes likevel det er urovekkende.

Det sjokkerer meg ikke at avisene satser på nyheter som får mye klikk, det skremmende er at det er slike nyheter folket vil ha. Vi gidder ikke lese mer om væpnede konflikter i Midtøsten, det er viktigere for oss å lese 12 tegn på at samboeren er psykopat.

For det er en tendens ved samfunnet vårt og det ser ut til å henge sammen med en større utvikling. Vår måte å leve på vil jo hele tiden utvikle seg mot det som er enklere, mer lettvint og mindre menneskelig. Håndskrevne brev, forseglet med påsmeltet rød voks har blitt til digipost forseglet med brukernavn og passord. Et livlig marked med matvarer dyrket med slit og kjærlighet har blitt masseprodusert plastemballasje med pulverinnhold.

Politisk holmgang ansikt til ansikt i en fullstappet sal med engasjerte publikummere har blitt hodeløse, vulgære personangrep i sosiale medier. En gang var parlamentarisme en politisk kampsak, nå er det søndagsbutikker og hockeypulverforbud som gjelder.

Overgrepet på Barbu

Det er ikke sånn at vi mangler saker å engasjere oss i, vi har bare fått et snevrere fokus. Jeg har ikke møtt ett menneske i Arendal som fant det fornuftig å bygge Berliner-mur og skyskrapere i Barbu, likevel ble dette gjennomført. Hvor var opposisjonen, motstanden mot overgrepet på Barbu? Den var der, men vi klarte ikke å bry oss nok. Og vi, fellesskapet, har jo politisk slagkraft. Det har vi så tydelig vist i det siste, folket i Arendal og lokale politikere fra begge sider av bordet har talt, bomringen skal stoppes, for bompenger engasjerer oss. «Det er for oss en selvinnlysende sannhet at alle arendalitter er født med en umistelig rettighet til å forurense gratis.»

Jeg synes det er snodig. Nå går vi på skole i tjue år for å bli dannede og samfunnsengasjerte mennesker, men likevel ser det ut som at vi bare blir grunnere og mer likegyldige. For femti år siden var det kjærlighet og fred som engasjerte de unge, ikke skytespill og sminkeblogger. For tre hundre år siden dyrket nordmenn jorda og kjente sin natur, i dag sitter vi paralysert i stuene våre og dyrker Kjendis-Farmen mens en mekanisk midgardsorm spiser seg gjennom naturlandskapet mellom Arendal og Tvedestrand. Jeg lurer med bekymring på hva som engasjerer oss om femti år.

Hvem har ansvaret?

Kanskje ansvaret ikke ligger hos oss? For hvordan har verden rundt oss blitt? For hundre år siden arbeidet Amerikas president med fredsforhandlinger for å bygge opp en verdensorden basert på moralske prinsipper, i dag har ikke Amerikas president og moral noen ting med hverandre å gjøre.