Kronikk: Ikke flytt flere folk ut av sentrum. Gi dem heller kremtomtene

02.02.2019 kl 09:01



Det må ha vært en underlig tid her på 1970- og 80-tallet. Privatiseringen av skjærgården med korttenkt holme- og hyttesalg, hadde da pågått en stund, og det neste store samfunnsskiftet var en storstilt utarming av bysentra. Etter at fortidens byplanleggere og politikere hadde flyttet boliger og skoler ut av sentrum, og anlagt mer praktiske boligfelt utenfor bykjernen, og anlagt noen av landets største kjøpesenter utenfor der igjen, begynte også arbeidsplassene å forsvinne fra sentrum. Bare de særeste forretningene holdt stand, og bare de eldste og mest innbitte beboerne ble boende i de gamle, «upraktiske» husene i byen.

Denne storstilte lokale migrasjonen fra bykjerne til forstad hadde sammenheng med bilen selvsagt; og ønsket om å gjøre alt enklere, mer praktisk og økonomisk. Men det enkleste er ikke alltid det beste. Resultatet var et sjelelig tap. Siden da, og helt til i dag har vi klødd oss i hodet over at det ikke er liv i sentrum. Ikke så rart kanskje når man aktivt flytter alt av aktivitet ut av sentrum?

Vekk med sentrumsskolene?

Det er ikke lenge siden Arendal gjorde en megatabbe ved å plassere Sam Eyde videregående langt utenfor sentrum, til dagens byplanlegger Mike Fuller-Gees uttalte store frustrasjon. Ungdommene burde selvfølgelig ha preget bybildet. I disse dager diskuteres det samme i lille Lillesand også; noen vil (av helt uforståelige grunner) fortsette på fortidens forvirrede anti-sentrums-tanke og flytte dagens barneskole ut av sentrum. Har de ingenting lært?

Mer bruk av eksisterende

Hva om vi snudde på det. Det er tid for et nytt samfunnsskifte. Hva om vi tok bysentrum tilbake? Det er mulig. Ikke bare med dagens svært ensidige fokus på leiligheter, men ved å tenke at det er aktiviteter som skal fylle sentrum. Det er med kultur og kompetanse at landsdelen kan bygges, steg for steg. Hva om for eksempel nybygde barne- og ungdomsskoler i sentrum kunne være noe mer; hva om de inneholdt kulturscener, kanskje var lagt ved sjøen og kunne utnyttes til maritim aktivitet – også utenfor skoletid? Dét har vært foreslått i Lillesand ved å legge ny barneskole på Kokkenes hvor tidligere forslag har inkludert nettopp leilighetskompleks, kulturhus, sjøsportsenter og park. De mest stupide motargumentene har vært at barna kan falle i sjøen. Ja visst: så langt har det altså gått – vi kjenner ikke lenger vårt primære habitat, vår fremste grunnkapital.

Kultur i sentrum

Det er en grunn til at større byer satser sterkt på kulturelle fyrtårn i byutviklingens navn. Kilden og Kunstsilo i Kristiansand, kulturhus/kommunehus i Arendal med skatere og kulturscene på torvet utenfor, bibliotek/litteraturhus ved sjøkanten i Grimstad. I Oslo kjenner vi både Munch-museum og Nasjonalgalleri fra den nasjonale diskusjonen.

Den nordspanske byen Bilbao var i ferd med å synke hen i postindustriell depresjon og nedgangstider, men er nå en av Europas best besøkte kulturbyer med et sterkt og innovativt næringsliv, som følger av satsingen på kultur. Likeså Liverpool. Det er en hel rekke med eksempler hvor satsing på kultur har gitt næring til byen. Aktivitet avler aktivitet. Det er ikke lenger (bare) den gammeldagse butikkhandelen som er nøkkelen til byvekst; det er kultur.

Hvorfor besøke sentrum?

I fjor gjorde Trondheim næringsforening en spørreundersøkelse for å finne ut hva som dro (og kunne dra enda flere) trøndere ned til det de kaller «midtbyen». 75 prosent svarte at det var kulturtilbud; konserter, kino, litteraturhus, teater, museer osv. Men også kafeer, puber og restauranter og ikke minst parker, sjøpromenader; steder å møte hverandre er viktig – i tillegg til opplevelser og aktivitet. Minst viktig synes den gode gamle butikkhandelen å være. Ikke bare for trøndere – det er en generell trend. Kjøpesentrene har allerede tatt dette markedet, og netthandelen tar resten. Nå må vi tenke nytt. Eller nytt og nytt; dette er egentlige åpne dører. Som sagt så er det gammelt nytt i europeiske byer. Det har gått opp for andre norske byer. En gang kom trendene først til Sørlandet, men det er lenge siden: nå er det her lyset tennes til sist.

Kultur i Agder

Eller kanskje det ikke er så ille; i Regionplan Agder er en av de fem satsingene kultur. Da er det ikke nødvendigvis kultur som krydder og garnityr, som bare sang og moro, som kunst og flotte søttendemai-taler. Ja visst har kultur en verdi i seg selv, men det kan også være et middel i samfunnsbyggingen. Vi står foran et kjempeløft i et sammenslått Agder. Hva er vår fremste identitet, vår grunnkapital? Er det ikke nettopp historiske bysentrum, skjærgård, særegne festivaler, sørlendinger og innflyttere og alt som skjer her? Er det ikke nettopp kultur som er både bindemiddel og særegenhet?

Kulturbasert byutvikling er vel etablert som neste skritt. Nylig vant Kristiansand statens pris «Attraktiv by» nettopp fordi dette er en fullt integrert del av arbeidet med å ta sentrum tilbake, knytte gamle utflyttingssynder til miljøvennlige logistikk-løsninger, tilgjengeliggjøre hele strandpromenaden, tilrettelegge for torv og rådhus i sentrum. Og ikke minst ta deler av havna tilbake med Kilden og Kunstsilo. Den folkelige motstanden blir en flau bris fra reaksjonære ekkokammer hvor det mørke 80-tallet fremdeles framstår som storhetstid.

Beste vern er bruk

I naturens verden brukes gjerne slagordet om at bruk er det beste vern. Det gjelder også for bygg og by. Vår fremste unikhet er nettopp de gamle hvite trehusbebyggelsene. De må derfor hegnes om. De er imidlertid mindre verdt som museum, og desto mer verdt i (riktig) bruk. Ingenting bør være så skjørt at det ikke kan utfordres. Det finnes en rekke gode eksempler på vellykket blanding av gammelt og nytt. I våre byer bør nettopp miljø, ekthet og nærhet (til sjøen, byen, menneskene) være vårt fremste fortrinn. Det er – eller kan være – flere attraktive byer enn Kristiansand. Men flere steder må man da åpne opp for å snu gammel tankegang.

Løft på nisselua!

Ikke flytt flere skoler, folk og aktiviteter ut av sentrum. Flytt det heller tilbake til kremtomtene i sentrum. Legg sjøsportsenter, kystkultursenter, festivaler, kulturhus, friområder og ikke minst arbeidsplasser, kommunehus, folk og skoler tilbake der de var i utgangspunktet. Steder som Munkehaugen i Arendal og det gamle Teatret i Kristiansand bør bevares nettopp fordi de brukes. Der det en gang var sjørettet industri kan det bli ny (kultur) industri. Det kan være en undervanns-restaurant, en kunstsilo, et kulturhus, beachclub med tretopphotell eller hva det skal være. Mulighetene er mange.

Regionplanen er tydelig; Med kultur skal vi igjen bygge landsdelen! I regionplanmodus kunne man omskrive lett og si: tenk regionalt og handle lokalt...

Torolf Kroglund