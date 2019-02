Kronikk: I min aftenbønn håper jeg at Venstre og KrF kommer under sperregrensen

LØRDAGSKRONIKK Egentlig har jeg fått mer og mer sansen for Erna Solberg, men samtidig som hennes regjeringsprosjekt er i ferd med å lykkes, så er partiet Høyre blitt mer og mer utydelig. Hva er det egentlig Erna Solberg og Høyre vil med det norske samfunnet? Hva er deres prosjekt med det norske samfunnet de neste 10 årene? Demokratiet vårt står i fare, fordi minipartiene på Stortinget får mer og mer innflytelse. Det kan jo ikke være sånn, at Venstre og Kristelig Folkeparti med knappe 6 prosents oppslutning til sammen, skal sette dagsorden for vårt samfunns framtid? Demokratiske prinsipper settes på prøve når 84 prosent av det norske folk blir påtvunget en politikk som de egentlig ikke ønsker eller vil ha, eksempelvis en ny abortpolitikk. Kristelig Folkeparti er et forunderlig parti. Det er vel nærmere en religiøs sekt enn et politisk parti. Mange av partiets tillitsvalgte tilhører kristne frimenigheter som i både teologi og samfunnssyn utvilsomt tilhører den konservative fløyen. Synet på homofili, Israel, skilsmisse og gjengifte bekrefter dette. Når den nye familie- og barneministeren fra Evje ustanselig påpeker at han skal være statsråd «for alle familier og barn», ja, så er det et utsagn de fleste bare drar på smilebåndet av. For Kristelig Folkeparti har aldri vært noe progressivt parti for mangfold og raushet, tvert imot.

Lovforslaget må sendes tilbake med påskriften «prøv på nytt»: Les lørdagens leder i Agderposten Og hva skal vi si om Venstre? De holder på å grave sin egen grav, med interne stridigheter og manglende politisk kraft. Tidligere snakket man om Venstre som «vinglepartiet» – uten retning og innhold. I dag er partiet en slags interesseorganisasjon for frustrerte mennesker som har et stort prosjekt felles: nemlig å skade Trine Skei Grande og partiet mest mulig. Jeg må innrømme å si at jeg i min aftenbønn tar inn en liten bisetning, om at jeg håper at Venstre og Kristelig Folkeparti kommer under sperregrensen ved neste valg. Det vil ikke være noe stort tap for vårt demokrati, heller tvert imot. Og hva med Fremskrittspartiet? Partiets tillitsvalgte ser i hvert fall ut til å gjøre hva som helst for å skade partiet, med både trusler, seksuell trakassering og andre ulovligheter. Og partiet som jo har vært mot det meste – er nå i regjeringsposisjon faktisk for mye av det de er imot. Forstå det den som kan.

Jonas Gahr Støre er en hyggelig mann, men jeg synes han ser eldre ut og mer gråhåret hver gang han dukker opp på TV-skjermen. Han leder et parti som utvilsomt også strever med å finne sin identitet og sine visjoner. Den store ørnen blant partiene er blitt en stakkarslig liten gråspurv. I likhet med Høyre mangler Arbeiderpartiet visjonene og ideene for framtidas Norge. Jeg savner de store prosjektene som «Det norske hus» med fokus på verdier, politisk handlekraft og de store reformene. Erna sitter i dag og administrerer den norske stat. Hun styrer ikke landet vårt, det er det byråkratene som gjør. Og Jonas har litt samme støpning: Han egner seg som administrerende direktør – men faller igjennom som den store politiske tenkeren og strategen. Og de andre partiene på venstresida? Ja, de kan jo fortsette å drømme om sosialismen og kommunismen – enten det er i Venezuela eller i Kina. Partier som hyller en politisk ideologi som er både autoritær og udemokratisk, bør få et langt mer kritisk blikk rettet mot seg. Min analyse er selvsagt subjektiv og noen vil sikkert mene; totalt feil. Men det alvorlige er jo, at oppslutningen om politiske valg i Norge er dalende og politikerforakten øker. Tilliten til politikerne er ikke akkurat noe å juble for. Det siste eksemplet på hvor dumme politikerne kan være, er uttalelsene fra blant andre Arendals ordfører i forbindelse med religiøs utfoldelse under Arendalsuka. Arendalsuka som er blitt en fantastisk arena for samfunn og debatt burde jo ha raushet nok til også å tillate religiøs utfoldelse. Men vi har sett tendenser til denne politiske korrekthet også før da Arendalsuka har prøvd å sensurere bort innvandringskritiske stemmer.

Politikernes maktmisbruk er nok noe av det mange velgere reagerer aller mest mot. I tillegg til tendenser til at politikerne selv gir seg både feite lønninger og pensjoner. Ett trekk ved samfunnsutviklingen i hele Europa er jo at folket, velgerne, gjør opprør mot de etablerte partiene. I mange europeiske land er eksempelvis de sosialdemokratiske partiene blitt noen minipartier uten makt og innflytelse. Det er gjerne fløypartiene, på venstre- og høyresiden, som får folks stemmer. Og stemmene er uttrykk for en protest mot de etablerte politikernes manglende evne til å lytte til folk og ta folks hverdag på alvor. Eksempelvis ser vi jo at mange europeere har en reell frykt for økt innvandring og for islams framvekst. De etablerte partienes forsøk på å overhøre denne frykten, har vist seg å slå tilbake på disse politikerne og partiene selv. Jeg tror at skal tilliten til politikerne kunne gjenreises, må to viktige ting gjøres: Man må begynne å lytte til folks erfaringer og hverdagsliv. Mange av våre yrkespolitikere i dag har knapt vært ute i vanlig arbeidsliv og kjenner derfor ikke hva som rører seg ute «på gulvet».