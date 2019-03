Kronikk: Høyrepopulistene fisker i dette farvannet, det har vist seg å være livsfarlig TENKTE PÅ MIN FAR: På besøket i Jasenovac tenkte jeg på min far som satt i fangeleiren Buchenwald i Tyskland under krigen. Det er et fryktelig sted. Brakkene er borte, men enda er krematoriet, piggtrådgjerde, vakttårnet og porten intakt. På porten står det «Jedem das seine» – hver får som fortjent, skriver Øystein Djupedal. Bildet er fra 2010 da han besøkte Buchenwald hvor faren satt i fangenskap. (Foto: Erik Holand) annonse

«Ingen er så stor at han ikke må tøye seg, ingen så liten at han ikke må bøye seg.»

Det var lenge en felles oppfatning av at samarbeid og forpliktelser var noe alle land tjente på. Etter den store krigen ble det ble laget en rekke organisasjoner og institusjoner, som skulle hindre nye kriger og stabilisere verdensøkonomien. NATO, Verdensbanken, Internasjonale Pengefond, Verdens handelsorganisasjon, men viktigst FN. I Europa ble EU skapt i forlengelsen av toll og stål unionen. Alle hadde de krigen som bakteppe, med samarbeid og stabilisering som målsetting.

Dette bilde har preget vesten i hele etterkrigstida. Slik er det ikke lenger – nye vinder blåser over verden.

I England ville et stort flertall ut av EU, i USA har Trump-administrasjonen gått ut av en rekke internasjonale organisasjoner, Russland truer med å forlate Europarådet, og det er sterke krefter som vil ut av EU i en rekke land.

For kort tid tilbake kom jeg hjem fra et besøk i Kroatia. Vi var en delegasjon fra Falstadsenteret, der jeg er styreleder. Vi besøkte minnesmerker og fangeleirer etter både den store krigen og etter Balkankrigene. Falstadsenteret var en SS-leir på Ekne i Trøndelag, der 4.300 mennesker var fanget i perioder under krigen, ca. 230 ble skutt av nazistene av dem ca. 80 fra daværende Jugoslavia.

I dag er Falstadsenteret et museum, et minnested og et senter for menneskerettigheter. Over 7000 ungdommer besøker oss årlig for å lære om krig, menneskerettigheter, forsoning, dialog og fred.

Besøket i Kroatia var en øyeåpner. I dette vakre, vennlige landet, ligger latente konflikter like under overflaten. Kroatia er med i EU, det er ikke Serbia og Bosnia. Nasjoner som har levd som naboer i generasjoner, samhandler lite og snakker nedsettende om hverandre. For oss virket det som avstanden mellom landene på Balkan blir større og mer uforsonlig.

Krigens minner er sterke. Vi besøkte Vukovar, en by øst i Kroatia, som ble sønderbombet i 1991. Der er det ikke engang en bru over Donau til Serbia. Vi besøkte et museum, som viste våpen og heltemodige kroater. Et museum og skolesenter alle kroatiske skolebarn må besøke. Ikke et ord om forsoning, anger eller ønske om dialog, bare bilder og minner av krig.

Skolebarna i Vukovar går på hver sine skoler etter etnisitet. De bor i hver sine bydeler, og snakker ikke sammen, selv om de snakker samme språk.

Vi besøkte Jasenovac, en fryktelig konsentrasjonsleir fra den store krigen, som i dag kun var et museum med ensidig fokus på ofrene og lidelsene. Deler av leiren ligger på andre siden av elven Sava i Bosnia. I denne leiren ble nesten 100 000 mennesker drept, men det finnes ikke et felles minnested eller en felles historie, selv om ofrene er de samme.

I både Vokuvar og i Jasenovac burde alt ligge til rette for sentre for menneskerettigheter for å skape dialog, forsoning og framtidstro, med det felles grusomme bakteppe. Det finnes dessverre ikke. Jeg tror knapt tanken er tenkt.

På besøket i Jasenovac tenkte jeg på min far som satt i fangeleiren Buchenwald i Tyskland under krigen. Det er et fryktelig sted. Brakkene er borte, men enda er krematoriet, piggtrådgjerde, vakttårnet og porten intakt. På porten står det «Jedem das seine» – hver får som fortjent. Gjennom krigen var det mer enn 250.000 som var fanget her og mer enn 50.000 ble drept.

Tyskland har forbilledlig tatt oppgjør med sin grusomme fortid, og stått i spissen for forpliktende samarbeid etter krigen. Min far tilga tyskerne, fordi de tok oppgjør med sin fortid. Men også i Tyskland er det politikere og borgere som ønsker å se på landets historie med andre øyne.

Jeg har en fortid som EU-motstander, og har brukte mye av mitt politiske liv for å fortelle at vi ikke burde bli EU-medlem. Den kampen vant vi i 1994. Men verden har ikke utviklet seg slik vi ønsket og jeg håpet.

Jeg ser i dag annerledes på verden rundt oss. Jeg har blitt en sterkere og sterkere tilhenger av forpliktende internasjonalt samarbeid på alle felt: klima, miljø, menneskerettigheter, sikkerhet og økonomi.

Besøket i Kroatia fikk meg til å se at konfliktene på vårt eget kontinent fortsatt ligger like under overflaten, og kan om ikke kontinentet opplever økonomisk framgang, eksplodere igjen. Høyrepopulistene fisker i dette farvannet, det har vist seg å være livsfarlig før.

Det vi trenger er en ny Marshallplan, og nye økonomiske institusjoner. Vi trenger, akkurat som det ble gjort på Bretton Woods mot slutten av den store krigen, at det lages nye økonomiske og sosiale samarbeidsordninger som gir mennesker framtidstro og arbeid. EU er en del av svaret, men de sitter dessverre fast i mange økonomiske modeller og dogmer som ikke fungerer. Som Tyskland etter krigen fikk ettergitt milliarder av den krigserstatning de skulle ha betalt, så må EU, Verdensbanken og IMF ettergi lån og økonomiske forpliktelser til fattigere land slik at økonomisk vekst, samarbeid og dialog kan gjenoppstå. Slik at ungdom tror på framtida og at de kan skape en trygg framtid – sammen.

Norge bør ta initiativet til en konferanse, der nye internasjonale økonomiske virkemidler diskuteres, og ikke minst viktig – reformering av de institusjonene vi har. Det er helt nødvendig for å sikre fred og økonomisk framgang for alle.

For det som er helt sikkert, er at vi definitivt ikke klarer oss best selv – verken vi eller andre.

