Kronikk: Heldigvis fulgte ikke brannmesteren Trumps råd

Heldigvis fulgte ikke brannmesteren i Paris hans råd om å styrtbombe katedralen med vann.

Og heldigvis motsto katedralens mektige murer med sine sinnrike og støttende strebepilarer påkjenningene. Mye kunst og inventar blei redda ut, og det ser ut til at de uvurderlige rosevinduene fra 1200-tallet er intakt.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. april 2019