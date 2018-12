Kronikk: Fredshåp, sorg og dyrtid

«Forventningene er store til den nye tid som bebudes at oprinde i nyskapelsen av folkenes forbund. Tenke sig et internatonalt samliv folkene imellom hvorunder gammel krenkelse og overgrep glemmes – og avløses av forsonlighet og forstaaelse i en felles kulturell opgave som forbrødring og brorskap. (....) Hvem kunde vel ved krigens utbrudd tænkt sig at, den brand som straks omspendte verden, skulde bli indledningen til en folkenes liga med udsikt til fullbyrdelsen av forjættelsen julenat for snart 2000 år siden om fred på jorden og i menneskenes velbehagelighet»

Det lå ikke noe beskjedent håp i Agderpostens lederartikkel lille julaften 1918. Desto mer berettiget var fredslengselen som kom til uttrykk. Bare halvannen måned var gått siden våpnene stilnet på kontinentet. Innpå 9 millioner mennesker var drept i skyttergravene i vest, på slagmarkedene i øst og på havet. I tillegg kom 6 millioner døde sivile. Nå vendte soldatene som overlevde tilbake til sine hjemland. Hundretusener av dem var krigsskadde, mange ødelagt for livet. I Tysland, Østerrike og Russland kom de hjem til sammenraste keiserriker, politisk kaos og revolusjon, men også i England og Frankrike til nød og elendighet for mange. Likevel skimtet altså Agderposten et lys i mørket like før klokkene kimet jula inn for hundre år siden. Håpet lå i det «folkenes forbund» som den idealistiske amerikanske presidenten Woodrow Wilson var i ferd med å skape på en hektisk diplomatisk rundreise gjennom et krigstrøtt og ødelagt europeisk kontinent i førjuldagene i 1918. VI må tro at Agderpostens fredshåp fant gjenklang bant folk i et distrikt i et land som lykkeligvis hadde klart å holde seg utenfor krigen, men som også hadde lidd sine smertelige tap. 2000 norske sjøfolk omkom i den brutale krigen til havs.

LES OGSÅ: Da den var på sitt verste, hadde Agderposten opp til fem sider dødsannonser Mellom 800 og 900 norske skip var blitt senket , ikke minst av de tyske ubåtene og deres torpedoer som ikke skilte krigførende fra nøytrale. Det siste krigsåret med uinnskrenket ubåtkrig hadde vært verst. I mange sørlandske hjem hersket ingen fredfull julestemning, snarere sorg og savn etter dem som aldri kom tilbake. Det gjaldt de elleve sjøfolkene fra Risør som omkom under DS Gyllers forlis utenfor Bretagne i september 1918, og det gjaldt i hjemmene til 143 andre sjøfolk fra Aust-Agder som ble drept da 43 av fylkets skip ble skutt i senk og forsvant i havet. Deres nærmeste kunne saktens dele Agderpostens fredshåp men neppe finne noen ord som lindret savn og smerte. Tungt var det også å gå jula 1918 i møte for de mange som satt igjen med sorgen etter den andre ulykken som rammet landet for hundre år siden. Høsten 1918 spredte spanskesyken seg som en farsott i Norge. Så mange som rundt halvparten av befolkningen ble smittet. 15 000 døde av sykdommen landet rundt. I Arendal ble mellom 50 og 60 prosent av byens befolkning rammet, og 29 mennesker døde av spanskesyken, ifølge Norges offisielle statistikk for 1918. I Risør døde 20. I Østre Nedenes og Vestre Nedenes var tallene enda høyere, henholdsvis 93 og 84 døde. På Tromøy ble det I førjulsdagene satt i gang pengeinnsamlinger til de hardest rammede familiene. Sogneprest Lund passet lille julaften på å «frembringe en hjertelig tak til insamlingsaksjonen i Arendal og til den Norske Creditbank for de gode gaver de har betenkt oss med»

Som om ikke sjøkrig og spanskesyke var harde nok prøvelser, ble Arendal natt til julaften rammet av en brann som skapte uhygge over hele byen. Det var Arendal Baatbyggeri som brant ned til grunnen under en voldsom snøstorm. Både verksted, kontor og lager ble flammenes bytte. «Skaden anslaaes til 300 000 kroner.»,skrev Agderposten som også fortalte om uværets herjinger til sjøs.Ombord på kystbåten «Brevik» ble en person skyllet over bord og forsvant i stormen som skapte alvorlige problemer for trafikken langs kysten. Begge disse sørlandske hendelsene ble førstesidestoff landet rundt, ikke minst i hovedstadsavisene. Der var ellers avisspaltene fylt med skildringer av varemangel og uendelige køer utenfor matbutikkene. Dagbladet kunne fortelle at «Den konstante kjødnød som har naget og plaget i denne tid, later til aa ha tilspisset sig nu like under jul. De som ikke har faat sikret sig julemat paa forhånd, vil gaa en trist høitid i møte, iallfald hva det kulinariske angaar.» Etter krigstidens høykonjunktur var det fortsatt mye penger i omløp blant de bedrestilte, men alle lag ble rammet av rasjonering og voldsom prisstigning også i krigens kjølvann. Mange led vondt. Noen linjer i Aftenposten er et talende uttrykk for den fortvilte situasjonen til de mest utsatte i hovedstaden. Julaften, samme dag som folk skulle høre julebudskapet om en fødsel i Betlehem, rykket en kvinne inn følgende annonse: «Ung, ulykkelig dame der venter sin nedkomst ønsker at få det bortsat til snilde mennesker der vil tage det som sit eget.” Tilbake i Arendal skrev Agderposten om behovet for hjelp til svake grupper, som barna på Barbu Barnehjem:

«Barn, som staar alene, hjælpeløse barn, barn som paa en eller annen maate er berøvet en mors kjærlige omsorg og myke hænder. Ved juletider har alltid bestyrelsen pleiet at minde om barna på Barbu Barnehjem, og aldri forgjæves. Derfor – er der heller ingen tid saa fuld av jublende glæde som vor jul. Lad saa barna være med at glæde andre barn. Alle slags nyttige gaver, klær, sko, mat og penge mottas med tak av bysterinden eller kassereren.» For fattige i byene som opplevde knapphet på alt som skulle til for livets opphold gjennom julehelga var landsbygda redningen. I folkelig minnestoff går det igjen at mange byfolk kom til gårdene og fikk ryggsekker fylt med mat som bakverk og godsaker. «Dette var de medlemmer i samfunnet for hvem utkommet ikke var så lett, de som på grunn av alderdom eller sviktende helse uten noe videre å falle tilbake på måtte føre en beskjeden levemåte i det daglige og ikke hadde midler til å skaffe seg noe av det ekstra som hører julen til. Således var denne tradisjonen i gagnet et ledd i den tids form for sosial omsorg,» mintes en eldre kvinne fra fylket julefeiringene under og like etter første verdenskrig. Heller ikke juletreet var noe allemannseie i 1918. Det var helst gjennom vinduene til de bedrestilte hjem det lyste fra pyntede trær. Først et par år seinere fikk juletreet fikk sitt gjennombrudd hos alle deler av folket. Juletrær på offentlige steder var det også smått med i 1918. Først året etter, i 1919, ble for eksempel det første juletreet reist på Universitetsplassen i Kristiania. Litt lenger nede i hovedstadens paradegatevar var et overordentlig Storting innkalt i desemberdagene. Det sørget for en bedre julefeiring for mange mennesker. I nærvær av kong Haakon bevilget de folkevalgte et dyrtidstillegg på 20 millioner kroner til offentlige tjenestemenn og dermed «bragte juleglæde i mange hjem» ifølge Tidens Tegn.