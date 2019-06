Kronikk: Er helsevesenet et system med styrt knapphet eller knapphet på styring?

LØRDAGSKRONIKK: Flere regjeringer har kjempet for å redusere behandlingskøer og ventetider i det norske helsevesenet. Ingen har hittil lykkes med det. Flere sykehus har svart på den sittende regjeringens anstrengelser for å redusere køer og ventetider for behandling med kreativ bokføring.

KRONIKK : Dersom spesialisten også er usikker, blir man sendt til den neste køen – køen for CT eller MR. Her kan det igjen gå uker fordi det også er knapphet på disse apparatene, skriver Thore K. Karlsen. (Foto: NTB scanpix)

De har plassert et økende antall pasienter i utredningskøer og dermed forsinket deres innplassering på ventelistene. For pasienten kan dette innebære enda lengre ventetid på behandling. Helsetjeneste eller helsevesen er fellesbetegnelse på alle private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som forebygger, diagnostiserer og behandler sykdom, yter pleie og omsorg til syke mennesker eller rehabiliterer og attfører pasienter etter sykdom og skade (Wikipedias definisjon). Et vel fungerende helsevesen er en viktig forutsetning for at folk skal kunne opprettholde en god helse. Selv om Norge ifølge OECDs helsedata bruker betydelig flere penger på helse per år og innbygger enn både Sverige og Danmark, har vi betydelig lengre ventetider på medisinsk behandling enn begge disse landene. Teoretisk effekt I 2017 brukte Norge 6351 USD per innbygger på helse, mens Danmark og Sverige brukte henholdsvis 5183 og 5511 USD. Likevel hadde vi mye lengre ventetider mellom utredning og behandling enn disse landene. OECDs statistikk fra 2016 viser at andelen pasienter som ventet lengre enn 3 måneder på behandling var 54 % i Norge, 23 % i Danmark og 16,2 % i Sverige. Tilsynelatende får vi altså mindre helse ut av pengene enn våre to naboland. Teoretisk vil effekten av et helsevesen være avhengig av to faktorer: Organisering og produksjonsressurser. Innen somatisk medisin utgjør antallet legespesialister og antallet apparater for diagnostisering og behandling av sykdommer de viktigste produksjonsressursene. Spesialistene finner man i sykehus, polikliniske avdelinger i sykehus og som avtalespesialister. Avtalespesialistene har avtaler med de regionale helseforetakene (RHF) og kan være barneleger, øyeleger, urologer, hudleger, etc.

En kritisk ressurs blant spesialistene er kirurger. OECDs helsestatistikk viser at Norge i 2016 hadde 0,53 kirurger per 1000 innbyggere, Danmark hadde 0,6 og Sverige hadde 0,67 – Tyskland hadde 1,16. Følgelig utgjør kirurger en knappere ressurs i det norske helsevesenet enn i våre to naboland. Statistikken inneholder også en oversikt over andelen spesialistleger av samtlige leger i landet. Andelen var i Norge 42,49, mens den i Finland og Sverige var på henholdsvis 58,32 og 52,12. Igjen synes en viktig produksjonsfaktor i helsevesenet å være knappere i Norge enn i to av våre naboland. De ansvarlige En viktig produksjonsfaktor er avtalespesialister. De mottar driftstilskudd fra de regionale helseforetakene og inngår i deres budsjetter. I tillegg mottar de refusjoner pr. pasient/pr. prosedyre fra HELFO. Refusjonssatsene er betydelig lavere enn satsene sykehusene mottar via sitt DRG-system for samme inngrep på inneliggende pasienter. Den siste oversikten fra Helsedirektoratet viser at avtalespesialistene nå står for ca. 28 % av de behandlingene som hvert år gjennomføres poliklinisk i Norge, og andelen er økende. Med langt lavere satser for behandling enn sykehusene og økende produksjonsvolum synes avtalespesialistene å utgjøre en svært effektiv ressurs. Så hvorfor har vi ikke flere av dem? Et av svarene kan man sannsynligvis søke i de regionale helseforetakene. De er ansvarlige både for utdanningen av spesialistleger og for å etablere avtaler med dem. Kanskje de ønsker å unngå for sterk konkurranse for sine egne polikliniske avdelinger. Det var ikke mulig å finne statistikk på antall utdannede spesialistleger per år, sannsynligvis fordi helseforetakene ikke rapporterer dette til Helsedirektoratet. Regjeringen ønsker flere avtalespesialister. Allerede i 2013 startet den arbeidet med å få til dette, men hittil har ikke helseforetakene svart med å opprette flere hjemler for avtalespesialister. Ifølge dem selv ønsker de å planlegge dette gjennom grundige behovsanalyser. Behandlingsbehov Inntrykket fra Arendalsregionen er at også avtalespesialister er et knapt gode i helsevesenet. Det finnes etter den siste oversikten fra Helfo 15 avtalespesialister i Arendal, men bare en barnelege og en urolog. Selv har jeg stått i kø opp til et halvt år fra henvisning fra fastlege til utredning hos avtalespesialist.

Dette er ikke i overensstemmelse med regjeringens ønske om å etablere et «pasientens helsevesen». Fastlegene har rollen som portvoktere til medisinsk behandling. Ved behandlingsbehov henviser de pasientene til spesialisthelsetjenesten. Der er det lange ventetider. Dersom spesialisten også er usikker, blir man sendt til den neste køen – køen for CT eller MR. Her kan det igjen gå uker fordi det også er knapphet på disse apparatene. Telefoner til Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket avdekket at det ikke finnes verken normer for hvor mange CT-er og MR-apparater vi bør ha i forhold til innbyggertallet, eller en statistikk over hvor mange slike apparater vi har. Vi fikk opplyst at dette helt og holdent var de regionale helseforetakenes ansvar. Fordi tallene for diagnoseteknologi bare finnes i helseforetakene, har Norge heller ikke sendt inn slike tall til OECDs statistikk. Det har derimot våre naboland. I OECDs helsestatistikk finnes det ingen data fra Norge om diagnostisk teknologi (MR- og CT apparater). Da jeg prøvde å få tak i slike tall i bl.a. Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, etc. var det ingen som hadde dem. Legemangel I den siste statistikken fra 2016 står Tyskland oppført med 34,5 MR apparater per million innbyggere, Danmark med 15,4 (2009), Sverige med 15,7 og USA med 36,7.

Danmark har 39,1 CT-apparater per million innbyggere, Sverige 22,1, Tyskland 35,2 og USA 41,2. Bruken av dem øker også sterkt: I Danmark økte antallet MR undersøkelser med 35,3 % i tiden 2010–2016 målt i antall undersøkelser per 1000 innbyggere. For Tyskland og USA var tallene henholdsvis 29,1 % og 23,6 %. Lignende økninger fant i samme perioden sted for bruken av CT-apparater. De lange køene for å få en CT eller MR-undersøkelse er velkjente. Følgelig må disse diagnoseteknologiene også utgjøre et knapt gode i det norske helsevesenet. Alternativt mangler vi leger som kan tolke resultatene av slike undersøkelser. Nylig var det store oppslag i pressen om mangel på CT-kapasitet, MR-kapasitet og på personell som kan tolke bildene fra dem ved Oslo universitetssykehus. Dette går ut over kreftpasienter og deres leger som ikke får tilbakemelding på resultatene av kreftbehandling: Har behandlingen hjulpet, eller har kreften spredd seg? Overbehandling I et intervju i Tidsskrift for den norske legeforeningen i 2018 uttaler en fastlege: «Når jeg må vente på svaret på en MR i to måneder i det offentlige helsevesenet, så syns jeg det er litt flaut. Det er flaut overfor pasienten, og for min egen del har jeg lyst på svaret kjappere enn det». At knappheten på diagnoseteknologi også kan skyldes holdninger og kultur, kan det følgende spørsmålet fastlegen fikk av intervjueren for tidsskriftet tyde på: «Men vil ikke dette bare føre til mer overdiagnostikk og mer overbehandling?» Spørsmålet gjaldt økt bruk av MR og CT. Muligheten for såkalt overbehandling brukes mye av lederne i helsevesenet som argument for å kjøre en sparsommelig linje med spesialistressurser. Men at økt bruk av diagnoseteknologi skal føre til mer overbehandling/overmedisinering, er vanskelig å forstå. Tvert imot vil vel en mer utstrakt bruk av slik teknologi være det mest effektive midlet for å unngå overbehandling og overmedisinering.