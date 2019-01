«Jeg har alle disse nyttårsforsettene. Men jeg har også noe flere»

MEDIEKRITIKK : Jeg er bekymret, bekymret for at limet i samfunnet vårt svekkes, at anstendigheten i diskusjoner svekkes og at feige nettroll gjør at mange ikke tør å si sin mening og engasjere seg, skriver Øystein Djupedal. (Foto: )

Jeg har alle disse ønskene og forsettene. Men jeg har også noe flere. Jeg er bekymret, bekymret for at limet i samfunnet vårt svekkes, at anstendigheten i diskusjoner svekkes og at feige nettroll gjør at mange ikke tør å si sin mening og engasjere seg. At et levende demokrati med ulike ståsted og meninger, angripes av fordummende og forsimplende meninger, spredt på nettet. Dette er mitt første ønske og forsett: At vi som samfunn klarer å gjenskape anstendigheten i den offentlige samtalen. Vi har sett det mange ganger, og det er like stygt hver gang. Lan Marie Berg har opplevd det mer enn de fleste, og til og med når hun annonserte at hun var gravid. Da spratt nettrollene fram, og sa ting som ikke bør gjentas. Statsministeren ble kalt landssviker av en tillitsvalgt i Frp og ble til og med støttet av den innvandringspolitiske talsmannen i rikspartiet. Statsministeren måtte sågar stenge kommentarfeltet på sin egen Facebook side. Det er bare å lese kommentarfeltet når fremtredende politikere uttaler seg, så ser man edder og galle flyte. Særlig om det er kvinner, miljø og innvandring som er tema, da er det kommentarer som er hinsides enhver anstendighet. Jeg har ofte lurt på hva som gjør at noen mister hode, og under fullt navn får seg til å si noe på nett de aldri hadde turt og sagt til vedkommende om de møttes.

Siv Jensen, Frps leder, sa like før jul at også hun var bekymret: «Sosiale medier er et stort fremskritt for ytringsfriheten og demokratiet. Likevel blir jeg noen ganger oppgitt og bekymret for retningen debatten er i ferd med å ta. Folk kalles det ene og det andre og skremmes fra å delta i debatten», skriver hun. At Siv Jensen sier dette gir et viktig signal. Om sosiale medier er et fremskritt for ytringsfriheten og demokratiet er jeg usikker på, men de har kommet for å bli. Stadig flere får sine nyheter fra sosiale medier, og mange i lukkede grupper uten innsyn, her får de bekreftet sine egne fordommer og meninger med andre meningsfeller. Dessverre er det ikke slik at trollet sprekker i sola, men det er definitivt slik at trollet må få søkelys på seg. Og – registrerer jeg – grensen for hva som kan sies offentlig flyttes stadig. Ved å ikke ta til motmæle gir vi en stilltiende aksept. Dette er mitt første ønske og forsett, at vi alle bidra til et anstendig debattklima og heie på alle som engasjerer seg positivt i politikk og samfunn. Uten engasjementet fra enkeltmennesker, forringes kvaliteten på samfunnet og demokratiet vårt, og den offentlige samtale utarmes.

Mitt andre ønske og forsett, er at mediene ser sitt ansvar. Noen ganger skulle man tro at redaktørene har dispensert, og overlatt til leserne å bestemme innholdet på nettsidene og avisen. Det kan virke som det er klikk- og lik- journalistikken, som har overtatt. Suksess måles i «klikk», ikke i journalistikk. Nettsiden til mange mediehus er nitrist lesing. Det er overskrifter som kun er ment å skulle klikkes på for å måle popularitet. Om det ikke blir klikk endrer man overskriften til å bli enda mer spekulativt, og om det ikke er nok, tas saken av. Nettsidene redigeres ikke av ansvarlige redaktører ser det ut som, men av antall klikk. Noen mediehus har sågar ikke lengre redaktør, men har ansatt publisher som ikke engang trenger å ha redaksjonell bakgrunn. Da vet man at det ikke er journalistikken som er det viktigste. At det i tillegg er mulig å legge ut kommentarer under artikkelen med ytterligere grums forsterker bildet. Og kanskje like alvorlig er at mange av de store nettstedene som Facebook og andre, later som de ikke er medier og trenger ikke redaktører. På kommentarfeltene under kjente politikeres hjemmesider, ligger det kommentarer man strengt tatt burde vært anmeldt for. Dette er mitt andre ønske og forsett, at mediene ser sitt samfunnsansvar for å bidra til opplyst debatt. At de bidrar til å framsnakke mennesker som engasjerer seg i politikk og samfunn – kritisk gjerne – men ikke fordummende som det dessverre er masse av. Medias samfunnsansvar er betydelig, det hadde vært fantastisk om det kunne reflekteres i spaltene og på nettet.

Mitt tredje ønske og forsett er at flere engasjerer seg i politikk. At partiene kan få flere medlemmer og at partiene oppleves som inkluderende og spennende steder og være. At partiene er politiske verksteder, som inkludere nye og ikke fremstår som lukkede. Uten partiene forvitrer demokratiet. Partiene har dessverre tapt oppslutning i antall medlemmer de siste årene, og bare 2 % er medlem i et parti. Det er synd, for det er i de folkevalgtes organ mye av samfunnsutviklingen bestemmes. I høst så vi i KrF en fantastisk mobilisering og understreking hvor viktig partiene er. Det var medlemmene i KrF som på møter landet rundet bestemte at den sittende regjering skal fortsette, men med KrF om bord. Et flott lærestykke i politikk og understreking av hvor viktige medlemmenes betydning i demokratiet er. Jeg heier på partiene og håper de får flere medlemmer og at oppslutningen i valg går opp, ikke ned som vi dessverre ser ved lokalvalg.