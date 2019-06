Innkjøpsdebatten: Man skulle gitt hverandre en klem og gått videre

LESERINNLEGG: Vi kan lese i Agderposten at Grimstad kommune enda en gang har brutt regelverket for innkjøp, og at man har forsøkt å unndra dokumenter til journalføring og arkivering. Dette er ikke noe nytt for Grimstad kommune.