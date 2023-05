Reguleringsplanen virker farget av Jan Fastings tankeeksperiment

Dersom reguleringsplanen blir vedtatt, åpnes det for ekspropriasjon langs tømmerrenna og videre opp langs elva til Jettegrytene. Vi kan ikke ha det slik at ethvert attraktivt turistområde skal eksproprieres for å ivareta «ålmentas interesser».