Helsepersonellkommisjonen har vært klar i sin tale. I fremtiden må eldre i langt høyere grad enn i dag ta ansvar for sin egen livskvalitet og helse og bo hjemme så lenge som mulig. Eventuelt i tilrettelagte boliger og bofellesskap.

Den viktigste forutsetningen for å kunne bo hjemme så lenge som mulig er god helse, og de viktigste forutsetningene for god helse er god og rikelig mat og mosjon.

En norsk studie viser at 30 prosent av eldre som mottar hjemmesykepleie eller bor på sykehjem, er underernærte. Sannsynligvis er underernæringen et resultat av en prosess som startet lenge før den ble oppdaget av det ansvarlige helsepersonellet. Og sannsynligvis er undernæring også utbredt blant eldre som ikke mottar kommunale pleietjenester.

Underernæring svekker motstandskraften, øker risikoen for komplikasjoner ved sykdom, forverrer fysisk og kognitiv funksjonsevne og gir økt dødelighet. Underernæring gir tap av muskelmasse, økt risiko for fall og beinbrudd, og kan føre til at en person virker forvirret og dement uten egentlig å være det. Dagens Medisin 2021.

Muskelsvekkelse eller muskelsvinn er den mest karakteristiske konsekvensen av under- eller feilernæring. Den fører til svakhet og nedsatt bevegelighet og dermed til passivitet og lav livskvalitet.

Muskelsvekkelse oppstår når kroppen ikke får tilført tilstrekkelig protein som er helt nødvendig for bygge og vedlikeholde muskler og andre vitale vevstyper. Med andre ord er protein det næringsstoffet som er viktigst for å beholde en god helse når alderen øker.

Helsedirektoratet anbefaler et inntak på 1 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Veier man 60 kilo, bør man følgelig innta 60 gram protein per dag. Gode kilder til protein er kjøtt, fisk, egg, melk, ost og belgfrukter. Dersom maten man inntar, inneholder 20 prosent protein, må man følgelig spise 300 gram mat per dag. Men det er mye mat som inneholder langt mindre protein enn 20 prosent, som frukt og grønt 0–5 prosent, brød ca. 10 prosent, melk 3,5 prosent. Om kostholdet består av mye proteinfattig mat, må mengden økes tilsvarende dersom man skal unngå underskudd med påfølgende svekkelse av muskler og bindevev.

Matprodusentene er pålagt å angi næringsinnholdet i sine produkter. I forhold til frosne og hermetiserte produkter er det verdt å merke seg at proteininnholdet reduseres med ca. 50 prosent ved frysing og ca. 65 prosent ved hermetisering. Dette er særlig relevant i forhold til belgfrukter som har et høyt proteininnhold i fersk eller tørr tilstand og blir anbefalt som proteinkilde av Helsedirektoratet. Men hermetiske snittebønner har bare 1,5 prosent protein og store hvite bønner bare 6,5 prosent. Om vinteren er slike ferskvarer dyre, og mange kjøper derfor hermetikk. Da kan proteinregnskapet fort bli feil.

For å sikre et tilstrekkelig proteininntak, bør alle over 65 sette seg grundig inn i matvarenes proteininnhold og føre et daglig proteinregnskap.

I 2017 startet regjeringen kvalitetsreformen «Leve Hele Livet», der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen har fem innsatsområder, deriblant «mat og måltider»–der målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring.

I 2021 la regjeringen fram en ny nasjonal strategi som skal bidra til bedre ernæring for eldre.

Her understrekes det at vi ved å jobbe systematisk og målrettet med ernæring kan bidra til bedre helse, bedre livskvalitet, mer matglede, bedre funksjonsnivå og flere friske år hjemme for den aldrende delen av befolkningen. Men til tross for omfattende utredninger, høyt kunnskapsnivå og fine målsettinger, er vi ennå ikke kommet i gang med ernæringsarbeidet.

Helsedirektoratet har en hjemmeside helsedirektoratet.no. som inneholder råd om kosthold. Imidlertid retter den seg i hovedsak mot personell ansatt i offentlig sektor. Den er heller ikke spisset mot proteininntak. For eksempel anbefaler den inntak av frukt og grønt 5 ganger per dag. Frukt og grønt inneholder nesten ingen proteiner, og en normal magesekk har et volum på 1,2–1,5 liter. Med det anbefalte inntaket av frukt og grønt, kan det bli liten plass til proteinrik mat.

Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold er for generelle og bør differensieres for forskjellige aldersgrupper. Det vi nå trenger, er en landsomfattende opplysningskampanje som nettopp er spisset mot proteininntak, i regi av Helsedirektoratet og/eller Folkehelseinstituttet.

I den offentlige pleiesektoren må politikere og kommunale ledere sette seg inn i problematikken og prioritere ernæringsarbeidet. Det er ikke tilstrekkelig bare å registrere at 20–30 prosent av mottakerne av hjemmetjenester eller sykehjemspasienter er under–eller feilernærte. Tiden løper fra oss for det blir stadig flere eldre.