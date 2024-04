Forrige uke skjedde det verst tenkelige. En ung kvinne ble drept midt i sentrum av Arendal.

35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea ble drept utenfor sin egen arbeidsplass i gågaten i Arendal sentrum.

Politiet var varsomme med opplysninger i startfasen.

Jakten på en mulig gjerningsmann, samt beslutningen om å øke beredskapen i Arendal bidro naturlig nok til at mange plutselig så på byen som et farlig sted å være.

Også etter at en antatt gjerningsmann er pågrepet, siktet for drap, har politiet vært uvanlig sparsomme med opplysninger i saken.

Nå er beredskapen senket i byen. En familie er i dyp sorg, ansatte på apoteket har mistet en kjær kollega.

Fortsatt gjenstår det mange spørsmål de etterlatte og offentligheten bør få svar på.

Men er Arendal et utrygt sted å være?

Svaret på det er nei. Drapssaken bør ikke bidra til at folk nå frykter byen. I kjølvannet av en ufattelig tragedie må vi alle ta byen tilbake. Vi oppfordrer alle til å bruke Agders nest største by.

Slik mange av byens barn og unge gjør, hver eneste dag. De som går på kulturskole, skole og trener i sentrum. Slik mange har byen som arbeidsplass. Slik enhver by er et møte mellom ulike mennesker. Rike, fattige, ulike mennesker.

Denne uken startet «Spis ute-uka» i Arendal. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med byens restauranttilbud. På kulturhuset i Arendal viser Grand Kyiv Ballet det kulturhuset beskriver som en av de vakreste ballettene fra Ukraina; «Skogens sang». Benytt muligheten til å støtte et hardt prøvet lands kultur, og få oppleve dans i verdensklasse.

Se lokalt teater på kulturhuset, i stykket «katten med støvlene», gjendiktet av lokale kulturkrefter. Oppsøk biblioteket, som denne uken tilbyr litteratur til en billig penge. Få musikkopplevelser, på vinbaren, på Arendal Street Food, på puber og byens nyeste vinbar. For å nevne noe av byens rike kulturtilbud.

For det er Pollen, Tyholmen, de unike byggene, lokale forhandlere, bibliotekarer, kort sagt menneskene her, som hver dag gjør Arendal til en by.

Det er hjertet i Arendal. Vi trenger flere, ikke færre voksne her.