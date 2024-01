Vi går inn i det fjerde døgnet med ekstremvær på Sørlandet. Det som i starten kanskje var en litt eksotisk og morsom inngang til det nye året, er nå ramme alvor for veldig mange.

Flere kommuner har satt krisestab. Bussene står. Veier er stengt. Folk er bokstavelig talt innesnødd uten annen «rømningsvei» enn en trang loftsluke. IKEA stenger tidlig og gartneriutsalg kollapser. Apoteker sliter med å holde åpent, og skoler, idrettshaller, flere barnehager og SFO er stengt. Gravferder må utsettes – og mange er uten strøm og har vært det lenge. Folk vet ikke når lokalveien blir brøytet. Posten og søppelbilene har gitt opp. Men det er noen som verken vil eller kan gi opp.

Tirsdag kunne Agderposten fortelle om sykepleiere og jordmødre som overnattet på jobben for å være sikre på at de kom seg på jobb.

Da barnehageassistenten Magnus Olsen fikk høre at bussene sto, tok han beina fatt, kjøpte seg en luftmadrass og overnattet i barnehagen for å være klar til å ta imot barna på morgenen. Hjemmesykepleiere må kjempe seg gjennom snøkaoset med hjelp fra brøytemannskaper og velvillige frivillige.

Slike historier, som Agderposten kan bringe mange av i disse dager, vitner om usedvanlig god arbeidsmoral og dugnadsånd.

Dugnadsånd og hjelp fra naboer, venner – eller noen som rett og slett bare vil gjøre en innsats for andre, er avgjørende i situasjoner som den vi står i nå. Når utfordringene er så massive, varer så lenge og rammer en hel landsdel, har ikke myndigheter og offentlige etater mulighet til å bistå alle. Nå handler det om å prioritere liv og helse.

Det er derfor grunn til å berømme alle dem som med muskelkraft eller snøfreser hjelper nabolaget. Mange av oss kan la bilen stå og jobbe hjemmefra. Men ikke alle. De som kan begrense bilkjøringen, må gjøre det.

I kriser er informasjon kanskje det viktigste virkemiddelet for å skape trygghet. Selv om kommunen har opprettet både egen nettside og telefonnummer i forbindelse med ekstremværet, er det likevel slik at de fleste vender seg til lokalavisa for å holde seg orientert. Skal vi i Agderposten kunne bringe korrekte og hyppige nyhetsoppdateringer, er vi avhengige av å ha tilgang på dem som faktisk er ute i felten. Førstehåndsinformasjon er alltid det beste. Dette er absolutt ikke tiden for å «strømlinje» informasjonskanalen eller begrense hvem som kan uttale seg. Trafikken på Agderpostens nettsider viser med all tydelighet at informasjonssuget er nærmest umettelig.

Ekstremværet har også blitt en viktig påminnelse om at det er god grunn til å ta egenberedskaps-rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) på alvor: Ha vann, mat, medisiner, kokemuligheter uten strøm, lyskilder og varme tilgjengelig – og ha nok for at husstanden skal klare seg i sju dager.

Og mens uværet forhåpentligvis snart ebber ut, vil vi i Agderposten takke alle dem som har gjort det lille – og store – ekstra. Og som i gjerning viser hvorfor «dugnad» er kåret til Norges nasjonalord.